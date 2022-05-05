Крышка для общего котелка: санкциям противопоставят «секретность» Минфин ограничит публичный доступ к данным тысяч юрлиц, чтобы защитить логистические цепочки экономики, но закроет их и от общественного контроля

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин РФ решил засекретить данные о бенефициарах, руководителях и активах тысяч коммерческих структур, которым грозят санкции (или тех, кто уже находится под ними) из-за происходящего на Украине. Проектом постановления кабмина предлагается наделить Федеральную налоговую службу (ФНС) правом ограничивать публичный доступ к части государственных реестров юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также бухгалтерской и финансовой отчётности (БФО). Сам перечень лиц, данные о которых будут скрыты, также должен быть секретным, о чём прописано в инициативе. NEWS.ru узнал, о чём конкретно идёт речь и к чему это может привести.

Подготовленная Министерством финансов заготовка постановления федерального правительства опубликована на официальном портале правовых актов. В пояснительной записке сказано, что документ «подготовлен в целях нивелирования последствий действия иностранных ограничительных мер». Помимо ограничения доступа к бухгалтерской информации на сайте ФНС нововведение также позволяет засекречивать сведения в реестре юридических лиц о юрлицах, попавших в перечень. Их название и ИНН в реестре останутся, а закрытой может стать информация об учредителях или участниках компании и их долях в уставном капитале, о тех, кто может действовать от имени предприятия без доверенности. Также может быть закрыта информация о статусе компании, если она находится в стадии реорганизации, способах прекращения деятельности юрлица, правопреемниках ООО или АО, лицензиях, филиалах и представительствах юрлица.

Отдельным пунктом проекта постановления правительства подчёркивается, что перечень лиц, сведения о которых могут быть властями засекречены, «не подлежит опубликованию». Включать в него будут компании на основании решения правительства или по их просьбе, после соответствующего заявления в Минфин, подкреплённого пакетом документов.