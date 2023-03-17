Бизнесмены пожаловались на коррупцию Опрос бизнеса показал недовольство формализмом чиновников и коррупцией

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Результаты опроса Института экономики роста им. П. А. Столыпина показали, что каждый пятый бизнесмен жалуется на коррупцию, сообщает РБК. При этом треть предпринимателей оценивают опыт общения с государственными органами как позитивный (32%), еще примерно столько же называют его нейтральным (34%), а почти каждый пятый недоволен взаимодействием (19%).

Недовольные бизнесмены жалуются на коррупцию, необоснованные требования и вынесение судебных решений в пользу государства.

Опрос проходил с 22 февраля по 3 марта. В нем приняли участие порядка 1,5 тысячи собственников и руководителей фирм из 85 регионов.

Ранее Минфин сообщил, что планируемая ставка по обязательному разовому сбору с бизнеса составит около 5% сверхприбыли. Глава ведомства Антон Силуанов уточнил, что поступления ожидаются уже в этом году. По его словам, возможность уплаты в следующем году будет, однако она менее выгодна.

Российский союз промышленников и предпринимателей согласовал с властями разовый платеж от крупного бизнеса в российский бюджет в феврале. Глава союза Александр Шохин рассказал, что сумма будет взиматься со сверхприбылей крупных российских компаний в 2021 и 2022 годах. При этом Шохин настаивает, что для этого компании должны быть поощрены «каким-то дисконтом».