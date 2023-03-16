Минфин сообщил, сколько денег власть намерена собрать с бизнеса Глава Минфина оценил сбор с бизнеса в 5% от сверхприбыли

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Планируемая ставка по обязательному разовому сбору с бизнеса составит около 5% от сверхприбыли, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова. Глава Минфина уточнил, что поступления ожидаются уже в этом году.

Мы сейчас примерно прогнозируем ставку [по обязательному сбору с бизнеса] порядка 5% [от сверхприбыли], — сказал Силуанов.

Он отметил, что планируется инициатива, которая «простимулирует предпринимателей заплатить в текущем году». Глава Минфина уточнил, что намерен поднять вопрос законодательного оформления сбора на весенней сессии Госдумы.

По словам Силуанова, возможность уплаты в следующем году будет, однако она менее выгодна.

Российский союз промышленников и предпринимателей согласовал с властями разовый платеж от крупного бизнеса в российский бюджет в феврале. Глава союза Александр Шохин рассказал, что сумма будет взиматься со сверхприбылей крупных российских компаний в 2021 и 2022 годах. При этом Шохин настаивает, что для этого компании должны быть поощрены «каким-то дисконтом».