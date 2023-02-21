Власти обяжут крупный бизнес в России поделиться частью прибыли за два года Власти согласовали с РСПП налог на непредвиденную прибыль в 2021-2022 годах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский союз промышленников и предпринимателей согласовал с властями разовый платеж от крупного бизнеса в российский бюджет, передает РИА Новости. Глава союза Александр Шохин рассказал, что сумма будет взиматься со сверхприбылей крупных российских компаний в 2021 и 2022 годах.

Мы договорились, что это будет обязательный платеж - квази windfall tax - налог, "навеянный ветром", появление которого связано с уникальным сочетанием благоприятных условий работы компаний и конъюнктуры в ряде секторов, которые дали возможность компаниям в 2022 и 2021 годах получить финансовые результаты более значительные, чем в предшествующие пару лет, — говорит Шохин.

При этом глава союза заявил, что остается неясным, как будет высчитываться сверхдоход.

Во-первых, как посчитать финансовый результат компании, который подлежит учету для целей уплаты этого сбора. Во-вторых, как его собрать в этом, а не в следующем году, — задается вопросом глава РСПП.

В перспективе будет решено, в каком формате будет выплачен в казну этот единовременный платеж. При этом Шохин настаивает, что для этого компании должны быть поощрены «каким-то дисконтом».

О том, что бизнес могут обязать выплатить часть сверхдоходов, в феврале говорил глава министерства финансов Антон Силуанов. При этом ранее речь шла о взносах в бюджет, которые будут добровольными, но после нынешних переговоров они определены как обязательные. Во взносах не будет участвовать малый, средний бизнес, а также представители нефтегазовой промышленности. Предполагается, что при этой мере бюджет сможет получить около 300 миллиардов рублей.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, комментируя перспективу взносов от предпринимателей, что представители крупного бизнеса должны отдавать себе отчет в потребностях страны.