Законодательство РФ в сфере охраны труда необходимо либерализировать. В настоящее время бизнес готов брать на себя ответственность за несчастные случаи на производстве, но за исключением тех, когда трагедия происходит в результате «самодеятельности» персонала. Соответствующие поправки в скором времени должны быть внесены в Трудовой кодекс (ТК РФ). Об этом NEWS.ru рассказал уполномоченный по вопросам охраны труда в городе Москве Дмитрий Порочкин.

Нововведения смогут снизить риск несчастных случаев, связанных с игнорированием работником норм охраны труда. Для этого, по мнению Порочкина, необходимо внести изменения в готовящийся профильный законопроект Минтруда и соцзащиты. Сегодня к соответствующим инцидентам, ответственность за которые несёт предприниматель, документ относит все действия персонала в интересах руководства, причём и те, которые не входят в должностные обязанности сотрудника, то есть самовольные.

Наши клиенты проходят сотни проверок в год, но, к сожалению, у них есть смертельные несчастные случаи на производстве. С чем мы столкнулись? Например, есть управляющая компания в сфере ЖКХ, которая сбивает сосульки. Но, допустим, знакомый дворника может залезть на крышу, чтобы помочь, без средств спецзащиты и прохождения инструктажа. Его личная инициатива не прописана в должностной инструкции. В итоге он падает с крыши и разбивается насмерть. А гендиректор фирмы может быть привлечён к ответственности, вплоть до уголовной — за ненадлежащее соблюдение норм и правил по охране труда. Дмитрий Порочкин омбудсмен по вопросам охраны труда в Москве омбудсмен по вопросам охраны труда в Москве

В этой связи омбудсмен считает несправедливым привлекать руководство компаний к суду в результате последствий данной «самодеятельности».

Собранные правозащитником идеи по реформированию ТК РФ будут переданы уполномоченной по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяне Минеевой, которая, в свою очередь, направит их столичному мэру Сергею Собянину. В конце I квартала градоначальник выступит с ежегодным докладом в правительстве Москвы, в том числе с инициативами от бизнеса.

Замечания могут войти в проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» (в части совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), который разрабатывает Минтруда и соцзащиты.

По словам первого зампрофкома «Российского профсоюза докеров» Константина Федотова, данные изменения помогут нечестным предпринимателям свалить вину на персонал под предлогом, что он, якобы, трудился самостоятельно.

Ограничение самостоятельной деятельности вызывает опасения. На рабочем месте этим заниматься нельзя. Инициатива похожа на попытку найти лазейку и подвести под данную формулировку неофициальное исполнение распоряжений представителей работодателей и при несчастном случае свалить вину на персонал. Константин Федотов первый зампрофкома «Российского профсоюза докеров» первый зампрофкома «Российского профсоюза докеров»

В должностной инструкции, как правило, всего несколько строк, и подробности трудовой деятельности никто детально не расписывает, отмечает член московской коллегии адвокатов «Солдаткин, Зелёная и Партнёры» Ксения Михайличенко. Несколько лет назад она защищала в суде водителя, которого директор фирмы попросил счистить снег с крыши, и тот с неё упал. В итоге защите удалось доказать факт предварительного задания по уборке.

«Самостоятельную деятельность» работника можно трактовать широко. Персоналу будет сложно доказать, что его попросили произвести то или иное действие. Он лишится всех гарантий, связанных с несчастными случаями, если выполнит что-то, не предусмотренное должностной инструкцией. Ксения Михайличенко адвокат московской коллегии адвокатов «Солдаткин, Зелёная и Партнёры» адвокат московской коллегии адвокатов «Солдаткин, Зелёная и Партнёры»

В России чётко прослеживается тенденция к «обрезанию» прав трудящихся со стороны бизнеса, но ответных инициатив профсоюзов нет, посетовал завкафедрой экономической теории и методологии ННГУ имени Лобачевского Александр Золотов. Эксперт в сфере рабочего движения считает формулировку о «самодеятельности» неудачной: на территорию предприятия персонал попадает через службу охраны и турникеты. А если рабочее место принадлежит бизнесу, то он и должен нести за него ответственность. Получается, предприниматель хочет сэкономить на функции контроля, указывает собеседник.

Если человек залез на крышу чистить снег, он фактически приступил к обязанностям, а бизнес этому не препятствовал. Можно и так трактовать. Разве по своей инициативе он туда залез? С этого момента начались экономические отношения, и чего удивляться, что предприниматель несёт ответственность. В большинстве случаев такой труд инспирирован работодателем. Если начать оформлять персонал, придётся прописывать обязанности в договоре. Но это не выгодно владельцам компаний. Известна практика, в том числе угроз со стороны руководства, при отказе от неформальных поручений. Александр Золотов заведующий кафедрой экономической теории и методологии ННГУ имени Лобачевского заведующий кафедрой экономической теории и методологии ННГУ имени Лобачевского

Омбудсмен подготовил и изменения в статью «Микроповреждения (микротравмы)». Её предложено уточнить положением об исключении самостоятельного допуска персонала, не прошедшего обучение по охране труда, к выполнению работ, сопряжённых с риском несчастного случая.

Уточнения ждут и статью, которая регулирует медосмотры и психиатрические освидетельствования. По мнению предпринимательского сообщества, такие процедуры работникам общепита, не имеющим непосредственного контакта с продуктами питания, не нужны: сегодня же их проходят не только повара, но и водители, и грузчики.

В новой редакции законопроекта не очень понятно, кого будут относить к тем, кто имеет непосредственный контакт с продуктами питания и покупателями. Если это будет принято без разъяснений Минтруда, без формирования правоприменительной практики, может появиться почва для злоупотребления правом со стороны работодателя, — отметила Михайличенко.

Кроме того, бизнес считает нецелесообразным обязательные периодические медосмотры на предприятиях, не занятых профессиональной деятельностью по перевозке пассажиров и грузов.

Отмечается, что нововведения могут затронуть и труд женщин.

Возможность исключения принудительного отстранения некоторых категорий работников (беременных и кормящих женщин) от работы в случае соблюдения ими обязательных требований по охране труда — говорится в документе.

Омбудсмен рассказал, что готов к дискуссии с представителями наёмных работников. Собеседник подчеркнул, что его задача — защищать бизнес, а формулировки нужно сделать максимально чёткими, чтобы ни одни, ни другие не смогли «перетянуть» закон в свою сторону.

В 2017 году, по официальным данным, в РФ было зафиксировано 6240 несчастных случаев на производстве, в 2018-м — 5069 таких инцидентов. Большинство же погибает при строительстве, на обрабатывающих производствах, а также на предприятиях в сфере добычи полезных ископаемых.