Гендиректор дорожно-строительной компании «Автобан» Алексей Андреев направил в адрес правительства РФ ряд предложений по совершенствованию законодательства в области госзакупок (есть в распоряжении News.ru). В частности, он обратился с просьбой ограничить доступ к контрактам сектору малого и среднего предпринимательства (МСП), реформировав 44-ФЗ, выяснил News.ru.

На поиск ответственных подрядчиков нужно больше времени

«Автобан» — крупнейший холдинг на рынке российского дорожно-мостового, промышленного и гражданского строительства — предложил вести учёт всех причастных к госконтрактам МСП, а также социально ориентированных НКО, привлечённых в качестве субподрядчиков и соисполнителей. Сегодня такие организации вправе рассчитывать не менее чем на 5% от цены контракта. Компания рекомендует добавить к этой формулировке фразу «и не более 15% от цены контракта», мотивируя это тем, что небольшой бизнес при высокой стоимости проекта привлекать крайне тяжело.

Нынешние строительные гиганты представляют собой группы фирм под управлением основной компании, поясняют в «Автобане». Именно она, как правило, участвует в конкурсе, и с ней заключается соглашение, однако работы на объекте ведут хозяйствующие субъекты с 50-процентной долей в уставном капитале основного подрядчика. Дорожники хотят внести изменения и разрешить фирмам, доля в уставном капитале которого принадлежит подрядчику в размере более 50%, выполнять работы.

Среди других интересных предложений — изменение способа определения поставщика, указанного в 44-ФЗ, если контракт связан со строительством и реконструкцией автодорог. Дело в том, что после разработки проектно-сметной и рабочей документации объект закупки может существенно измениться, что в итоге грозит неисполнением соглашения. Поэтому при выборе подрядчика стоит учитывать не только ценовой критерий, но и его опыт, квалификацию и качество услуг. Для этого, по мнению компании, при отсутствии разработанной проектной и рабочей документации у заказчика должна быть возможность провести открытый конкурс, когда информация о закупке становится доступной неограниченному кругу лиц.

Заказчик в случае отсутствия разработанной проектной и рабочей документации, предметом которой является выполнение работ по строительству, реконструкции и капремонту, вправе осуществить закупку путём проведения открытого конкурса, — говорится в предложениях по изменению федерального закона.

Идеи дорожников вполне актуальны в связи с тем, что в 2020 году кабмин планирует внести поправки в 44-ФЗ, отметил в беседе с News.ru гендиректор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков.

Поправки планируется провести по четырём направлениям этого закона. Предполагается упростить и ускорить процесс закупок, также предстоят поправки в блоке аналитики. Кроме того, планируется внести изменения в направлении повышения качества и полноты предоставляемых сведений и улучшить работу с поставщиками. Владимир Савченков генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг»

Привлечение подрядчиками к проведению работ своих же субподрядчиков — распространённая практика, поэтому логично на законодательном уровне убрать барьеры, поделился финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

В ряде случаев существующие барьеры могут действительно снижать эффективность выполнения заказа. Но, с другой стороны, выполнение работ субподрядчиком нужно регулировать и контролировать. К примеру, тендер выигрывает одно юрлицо, а работы по факту выполняет другое. Это не всегда приводит к тому, что заказ выполняется на должном уровне и по оптимальной цене. Сергей Дейнека финансовый аналитик «БКС Премьер» финансовый аналитик «БКС Премьер»

Помимо этого, «Автобан» просит увеличить сроки размещения в Единой информационной системе извещения об открытом конкурсе. Сейчас заказчик должен сделать это не менее чем за 20 дней до даты вскрытия конвертов с заявками. Предлагается увеличить это время при стоимости лота от 1 млрд до 5 млрд рублей в два раза, а свыше 5 млрд рублей — в три, то есть до 60 дней. Это связано с тем, что дорогие проекты, как правило, касаются сложных объектов, требуют анализа документации и т.д.

Минстрой не закладывает в стоимость качество стройматериалов

«Автобан» выступает и за изменение порядка казначейского сопровождения. Через данную форму государственного финансового контроля проводится большинство контрактов в рамках Федеральной адресной инвестпрограммы (ФАИП). При применении данной меры банки не могут авансировать контрагентов, так как для этого необходимо подтверждение выполнения строительных работ. Так возникает риск срыва госконтракта. Дорожники предлагают, во-первых, применять авансирование взамен казначейского аккредитива, во-вторых, оставить на казначейском сопровождении только авансы, в-третьих, производить оплату фактически выполненных работ на счета исполнителя.

Специфика дорожно-строительных контрактов заключается в том, что аванс отрабатывается частями по мере закрытия работ, что не позволяет уменьшать/амортизировать банковскую гарантию. Алексей Андреев гендиректор АО «ДСК Автобан» гендиректор АО «ДСК Автобан»

В июле 2019 года вступили в силу изменения в закон о контрактной системе, уточняющие механизм уменьшения/амортизации суммы банковской гарантии, которая является обеспечением оплаты по госконтракту. Документ запрещает использовать данный инструмент в случае, если имеется неотработанный аванс. Дорожники допускают возможность уменьшения банковской гарантии в размере фактически выполненных работ при наличии остатка неотработанного аванса, но не менее него.

Стоит отметить, что при создании конкурсных предложений отдельные виды работ формируются в готовом виде. Но сооружение элементов дорожной коммуникации связано с подготовкой и заготовкой стройматериалов. Общая доля таких издержек в себестоимости продукции достигает 70%. Цена подвоза сырья зависит от логистики, сезонности, загрузки предприятий, железных дорог и т.п.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не так давно Минстрой начал формировать индексы пересчёта сметной стоимости автодорог и «искусственных дорожных сооружений», используя базу 2001 года, в текущий уровень цен в разрезе субъектов РФ. По задумке ведомства, данная мера обеспечит достоверную стоимость строительства. На деле оказалось, что её определяют выбором минимальных отпускных цен, а качество и характеристики материалов в расчёт не входят.

Сегодня сложилась практика, когда основой при формировании начальной максимальной цены контракта является сметная документация, прошедшая экспертизу несколько лет назад. При этом индексы от базовой стоимости строительства к текущему уровню цен не корректируются, а применяются индексы-дефляторы Минэкономразвития. Это ведёт к перекосу начальной максимальной цены контракта, — уверены в компании.

В этой связи в «Автобане» предложили доиндексировать проекты с учётом вновь выпущенных индексов при формировании начальной максимальной цены контрактов, ранее получивших положительное заключение экспертизы и готовившихся к конкурсным процедурам.