Авиакомпании начали отменять рейсы по России «Известия»: российские авиакомпании отменяют рейсы по стране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании начали отменять рейсы в ряде регионов страны из-за сокращения господдержки. Эксперты заявляют об уменьшении софинансирования авиаперелетов на 1,5 млрд рублей, сообщают «Известия».

Правительство РФ сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы. На этот год субсидирование программы урезали с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Причина — в экономии по ряду расходных статей на фоне дефицита бюджета, сообщили три источника в отрасли, — отмечается в публикации.

Издание уточнило, что сократились субсидии, предусмотренные постановлением правительства № 1242. По данным собеседников издания, больше всего авиарейсов отменили в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

Эксперты считают, что подобное сокращение не скажется негативно на передвижениях россиян, поскольку они дублируется наземным транспортом.

Ранее агентство РБК сообщило, что чистая прибыль 27 крупнейших российских авиакомпаний на фоне западных санкций за 2022 год составила рекордные 87,8 млрд рублей. Этот показатель почти в три раза выше, чем за 2021-й. Росту объема чистой прибыли способствовала поддержка государства авиаотрасли и оптимизация расходов.