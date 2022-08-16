Аналог «Сбербанка Онлайн» появился в App Store

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Открытые ИТ-решения» выпустила агрегатор для банковских операций «СБОЛ» на операционной системе iOS, который предоставляет возможности для онлайн-банкинга, сообщает РИА Новости. К этому сервису уже присоединился Сбербанк.

Согласно описанию сервиса, сейчас в нем можно получать актуальную информацию о курсах валют и металлов, проверить баланс и узнать местоположение точек для снятия денег. При вводе данных карты Сбербанка можно получить доступ к основным банковским операциям и функционалу, фактически копирующему «СберБанк Онлайн».

Сбербанк рекомендует использовать приложение компании «Открытые ИТ-решения» клиентам — владельцам устройств Apple, на которых еще не установлено приложение «СберБанк Онлайн», — прокомментировали в «Сбере».

Там отметили, что уже установленное приложение банка удалять не нужно. Оно работает в штатном режиме с предоставлением полного набора сервисов.

Ранее мобильное приложение Сбербанка на платформах iOS и Android исчезло из официальных магазинов. При этом, как сообщили в «Сбере», установленные ранее приложения работают, ограничений по их использованию нет. В банке отметили, что удалять установленные приложения не нужно.