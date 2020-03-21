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Онлайн-ретейлер Amazon прекратит продажу в Италию и во Францию второстепенных товаров из-за большого спроса на товары первой необходимости.

Такие меры позволят сотрудникам компании сосредоточиться на наиболее важных заказах. К таким в Amazon отнесли заказы на товары для здоровья, детские, зоотовары, бакалею, гигиенические средства, сообщает Reuters.

Ранее такие же меры ретейлер принял в отношении заказов из США и Великобритании.

Как писал NEWS.ru ранее, все производственные предприятия Италии, не выпускающие продукцию первой необходимости, должны быть закрыты во избежание дальнейшего распространения коронавируса нового типа, объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.