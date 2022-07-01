Акции японских компаний рухнули из-за указа Путина по «Сахалину-2»

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Президент России Владимир Путин

Ценные бумаги японских компаний Mitsui и Mitsubishi, владеющих пакетами акций проекта «Сахалин-2», рухнули из-за указа президента России Владимира Путина о передаче имущества компании-оператора государству, пишет Reuters. Mitsui владеет 12,5% акций проекта, Mitsubishi — 10%.

Акции Mitsui 1 июля упали на 6,14%, до отметки 2810 иен ($20,8) за бумагу, акции Mitsubishi — на 5,6%, до 3811 иен ($28,2) по сравнению с 30 июня, — сказано в сообщении.

30 июня Путин предписал правительству сменить оператора проекта «Сахалин-2». Власти Японии ранее намеревались сохранить участие национальных корпораций в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В Токио подчеркивали, что цены на энергоносители могут оставаться высокими еще долгое время, а их стабильные поставки по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» позволят снизить негативный эффект от глобального роста стоимости ресурсов.