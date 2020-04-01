Аэропорты России зафиксировали снижение пассажиропотока на 75%

https://static.news.ru/photo/e4abbed0-7425-11ea-8b44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажиропоток российских аэропортов в марте снизился на 75% по отношению к прошлогодним показателям.

За минувшие сутки пассажиропоток в крупнейших российских аэропортах просел ещё на 5%. Отрасль завершила март на уровне 75%, — говорится в сообщении Международной ассоциации аэропортов в Telegram.

Как писал NEWS.ru, международный терминал D в московском аэропорту Шереметьево временно закрывается с 1 апреля из-за падения пассажиропотока в условиях пандемии коронавируса. Ранее в аэропорту приостановилась работа терминалов E и С, теперь прилетающие пассажиры будут обслуживаться в терминале F. Те из них, кто прибыл из-за рубежа, пройдут медицинский контроль трижды: на борту, в зоне прилёта и при получении багажа. Также с 1 апреля сокращается график движения аэроэкспресса, теперь он будет ходить туда и обратно раз в час.

По состоянию на 1 апреля в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. На Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.