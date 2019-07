Одновременно с объявлением мобилизации в ЛНА заявили и о старте операции «Конец предательства», в рамках которой будут нанесены авиаудары по Триполи. Наземное наступление Хафтара на ливийскую столицу, начавшееся ещё в апреле, фактически завершилось для него провалом. Очевидно, в этих условиях генерал решил пойти ва-банк, понимая, что признание поражения, вероятнее всего, сметёт его с политической арены Ливии.

В то же время на другом направлении Хафтар всё-таки сдал назад, освободив шестерых задержанных турецких граждан. По данным ЛНА, все они работали в спецслужбах. Во главе же группы якобы стоял генерал-майор Гюксель Кахья, замминистра национальной обороны Турции, заявили хафтаровцы, опубликовав фотографии документов задержанных. В Анкаре эту информацию, конечно, назвали ложной.