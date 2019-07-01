Ливийский конфликт, похоже, вскоре может выйти за пределы бывшей Джамахирии. Турция, которая не так давно официально заявила о поставках оружия Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, рискует быть втянутой в полномасштабное военное противостояние с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Ситуация обострилась из-за угроз последнего атаковать турецкие суда и самолёты. Позднее стало известно о задержании хафтаровцами шести граждан Турции, что только усугубило положение. Подконтрольная генералу Ливийская национальная армия (ЛНА) объявила мобилизацию, а в Анкаре заявили о готовности к боевым действиям. Если вооружённого столкновения двух стран не удастся избежать, число участников конфликта, учитывая членство Турции в НАТО, вполне может вырасти.

Одновременно с объявлением мобилизации в ЛНА заявили и о старте операции «Конец предательства», в рамках которой будут нанесены авиаудары по Триполи. Наземное наступление Хафтара на ливийскую столицу, начавшееся ещё в апреле, фактически завершилось для него провалом. Очевидно, в этих условиях генерал решил пойти ва-банк, понимая, что признание поражения, вероятнее всего, сметёт его с политической арены Ливии.

В то же время на другом направлении Хафтар всё-таки сдал назад, освободив шестерых задержанных турецких граждан. По данным ЛНА, все они работали в спецслужбах. Во главе же группы якобы стоял генерал-майор Гюксель Кахья, замминистра национальной обороны Турции, заявили хафтаровцы, опубликовав фотографии документов задержанных. В Анкаре эту информацию, конечно, назвали ложной.

The Libyan News Observatory AlMarsad claims it obtained the identities of senior Turkish military & intelligence team operating in #Libya , published passport copies of Turkish generals/diplomats. Unconfirmed reports that hostages kept by #Haftar are in fact members of this team. pic.twitter.com/DRv7KuwcOd — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 1 июля 2019 г.

Освобождение турецких граждан позволило избежать сиюминутной эскалации, но в перспективе заявления и Хафтара, и Анкары не сулят снижения напряжённости.

Турция продолжает усилия по вкладу в обеспечение мира и безопасности в Ливии. На данном фоне любой враждебный шаг или атаки на турецкую сторону получат самый жёсткий отпор. Хотелось бы отметить, что Анкара предприняла в данной связи все необходимые меры, — цитирует издание Daily Sabah министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Опасность для Хафтара представляет не только реакция Анкары на враждебные действия, к слову, ЛНА уже уничтожала близ Триполи турецкий беспилотник, однако ответного удара пока не последовало. Турция вполне может официально заявить об угрозе по отношению к себе и, будучи членом Североатлантического альянса, апеллировать к 5-й статье его устава. Согласно ей, атака на любую из стран, входящих в НАТО, расценивается как нападение на них и допускает коллективные ответные меры. Их правомерность и масштаб, впрочем, определяются в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Поэтому речь не идёт об обязательном вмешательстве Альянса. Пока что 5-я статья применялась лишь один раз — после атак 11 сентября 2001 года, когда натовские союзники США направили свои контингенты в Афганистан. Не стоит забывать и о том, что в Совбезе Россия обладает правом вето и при перспективе иностранного вторжения в Ливию наверняка его применит — хотя бы во избежание повторения «ливийского сценария» 2011-го.

Даже если вмешательства НАТО удастся избежать, стран, готовых повоевать, вокруг Ливии хватает. Хафтара активно поддерживают Объединённые Арабские Эмираты и Египет. Последний ещё в апреле сосредоточил близ ливийской границы значительные силы — порядка трёхсот танков, прикрываемых от ударов с воздуха зенитно-ракетными комплексами «Квадрат».

Egyptian army 4th armored division



The Egyptian Army has 4 armored divisions (3 operate M1A1 MBTs & only one in the western military region operates M60A1/3 Tanks) in addition to 7 mechanized infantry divisions equipped with M60 & T-62/55 that will be replaced with T-90s Tanks pic.twitter.com/jQqftQWTVH — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) 6 апреля 2019 г.

Однако военного столкновения на ливийской территории между Турцией и ЛНА ждать не приходится, отметил в беседе с News.ru ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов. И дело не только в соотношении сил и средств.

У Эрдогана сейчас всё не так хорошо, как было два года назад, — напоминает эксперт. — Результаты недавних муниципальных выборов в Турции показали, что правящая партия теряет позиции. В этих условиях предпринимать какие-то спорные шаги турецкие власти не заинтересованы. Поэтому, скорее всего, мы будем наблюдать обмен жёсткими заявлениями, но без перехода к боевым столкновениям.

По мнению директора по Ближнему Востоку и Северной Африке Moscow Policy Group Юрия Бармина, то, что сейчас происходит между Турцией и Хафтаром, более-менее объяснимо последними поражениями ЛНА, в частности потерей города Гарьян: генерал, видимо, на фоне тактических неудач на фронте пытается перевести ситуацию в стратегическую, геополитическую плоскость, где сможет получить поддержку от Египта и ОАЭ.

Не думаю, что кто-то готов его поддерживать в открытом конфликте с Турцией, а прокси-противостояние в Ливии никогда не прекращалось, и все воспринимают его как данность. Сейчас же, я полагаю, мы должны увидеть небольшое затишье. Дело в том, что после его поражений многие и в Абу-Даби, и в Каире начали пересматривать целесообразность всей кампании, — отметил эксперт в беседе с News.ru.

ОАЭ и Египет хорошо понимают, что Хафтар серьёзно проигрывает, и, вероятно, на этом фоне должны выступить за некое перемирие, заключает Юрий Бармин.