Эскалация напряжённости, связанная с задержанием иранской стороной британского танкера Stena Impero, продолжается. Теперь в причастности к инциденту обвиняют уже и Россию. В частности, по некоторым данным, в Великобритании всерьёз считают, что захвату судна помогла Москва.
Британский нефтяной танкер мог быть направлен к иранским водам по ложным координатам GPS, присланным с помощью некой российской шпионской технологии. Об этом со ссылкой на анонимные источники
У России есть технология, способная подделать данные GPS, и, возможно, она помогла Ирану в этом деле. Корпус Стражей Исламской революции и российская разведка очень тесно сотрудничали в Сирии, защищая и продвигая там свои интересы, — цитирует Mirror свой источник.
По информации издания, специалисты GCHQ и МИ-6, в частности, пытаются выяснить, были ли зафиксированы в районе инцидента какие-либо сигналы, свидетельствующие о передаче данных иранскому дрону. Как отмечает Mirror, все обстоятельства задержания Stena Impero говорят о том, что это, вероятно, была хорошо спланированная ловушка. Более того, на помощь танкеру, ещё когда он находился в территориальных водах Омана, даже был отправлен британский военный корабль Montrose Impero. Однако за 10 минут до его прибытия Stena Impero был перенаправлен в иранское пространство. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, к слову, настаивает на том, что судно было задержано в оманских водах — по его словам, в явном несоответствии с международным правом.
В России материал Mirror был встречен жёсткой критикой. В частности, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что версия британского издания похожа на паранойю. По словам политика, Москва не заинтересована в эскалации конфликта вокруг Ирана, а вот Запад использует «российскую угрозу» как предлог для наращивания военной мощи.
Как отметил в разговоре с News.ru военный эксперт Юрий Лямин, пока оценивать британскую статью по существу сложно.
Mirror также особо подчёркивает, что содействие иранской стороне могло быть оказано только с одобрения президента России Владимира Путина. Как бы то ни было, британцы всерьёз обеспокоены безопасностью своих судов и задумываются над тем, как её обеспечить. Нельзя исключать, что Лондон в ближайшее время присоединится к инициированной на днях военным командованием США операции «Страж». По словам главы британского Форин-офиса Ханта, о дальнейших инициативах Соединённого Королевства в связи с захватом танкера будет объявлено уже 22 июля. Пока же, сообщают источники Mirror, Лондон намерен отправить атомную подводную лодку в Персидский залив, но она будет выполнять исключительно оборонительную функцию на случай обострения конфликта.
Создаётся такое впечатление, что Великобритания подобным образом пытается замять собственные ошибки и проблемы, — отмечает в этой связи Юрий Лямин. — То есть британцы сами инициировали весь этот «танкерный» конфликт с Ираном, а сейчас они расписались в том, что не могут защитить от ответных иранских действий даже танкеры под собственным флагом.