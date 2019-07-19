Эскалация напряжённости, связанная с задержанием иранской стороной британского танкера Stena Impero, продолжается. Теперь в причастности к инциденту обвиняют уже и Россию. В частности, по некоторым данным, в Великобритании всерьёз считают, что захвату судна помогла Москва.

Британский нефтяной танкер мог быть направлен к иранским водам по ложным координатам GPS, присланным с помощью некой российской шпионской технологии. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает издание Mirror. По его данным, специалисты Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) и разведывательной службы МИ-6 уже начали расследование относительно случившегося: они предполагают, что иранский беспилотник получил от российских спецслужб ложные координаты и передал их капитану судна Stena Impero. Которое, кстати, вместе с экипажем до сих пор удерживается Тегераном.

У России есть технология, способная подделать данные GPS, и, возможно, она помогла Ирану в этом деле. Корпус Стражей Исламской революции и российская разведка очень тесно сотрудничали в Сирии, защищая и продвигая там свои интересы, — цитирует Mirror свой источник.

По информации издания, специалисты GCHQ и МИ-6, в частности, пытаются выяснить, были ли зафиксированы в районе инцидента какие-либо сигналы, свидетельствующие о передаче данных иранскому дрону. Как отмечает Mirror, все обстоятельства задержания Stena Impero говорят о том, что это, вероятно, была хорошо спланированная ловушка. Более того, на помощь танкеру, ещё когда он находился в территориальных водах Омана, даже был отправлен британский военный корабль Montrose Impero. Однако за 10 минут до его прибытия Stena Impero был перенаправлен в иранское пространство. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, к слову, настаивает на том, что судно было задержано в оманских водах — по его словам, в явном несоответствии с международным правом.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В России материал Mirror был встречен жёсткой критикой. В частности, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что версия британского издания похожа на паранойю. По словам политика, Москва не заинтересована в эскалации конфликта вокруг Ирана, а вот Запад использует «российскую угрозу» как предлог для наращивания военной мощи.

Как отметил в разговоре с News.ru военный эксперт Юрий Лямин, пока оценивать британскую статью по существу сложно.

Вся суть данной публикации заключается в выстраивании цепочки из неподтверждённых предположений, основывающихся на таких же неподтверждённых предположениях. То есть сейчас не доказаны даже базовые претензии — относительно того, что там были какие-то проблемы с определением координат танкером и что это было вызвано действием иранских беспилотных летательных аппаратов. Юрий Лямин военный эксперт

Mirror также особо подчёркивает, что содействие иранской стороне могло быть оказано только с одобрения президента России Владимира Путина. Как бы то ни было, британцы всерьёз обеспокоены безопасностью своих судов и задумываются над тем, как её обеспечить. Нельзя исключать, что Лондон в ближайшее время присоединится к инициированной на днях военным командованием США операции «Страж». По словам главы британского Форин-офиса Ханта, о дальнейших инициативах Соединённого Королевства в связи с захватом танкера будет объявлено уже 22 июля. Пока же, сообщают источники Mirror, Лондон намерен отправить атомную подводную лодку в Персидский залив, но она будет выполнять исключительно оборонительную функцию на случай обострения конфликта.