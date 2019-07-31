https://static.news.ru/photo/c2c26dda-b3f2-11e9-9fc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия собирается оспорить оценку размера убытков в $5,2 млрд, представленную в Гаагский арбитраж «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму. Москва подала заявление о желании участвовать в процессе, в том числе в целях пересмотра решения по юрисдикции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Москва настаивает, что вынесенные по украинским искам решения, связанные с воссоединением Крыма и России, не имеют силы из-за отсутствия у арбитража юрисдикции на рассмотрение подобных дел.

Суд сможет вынести решение по требованиям «Нафтогаза» не раньше конца 2020 года.

Ранее News.ru сообщал, что европейские газовые трейдеры обвинили Киев в ненадёжности. Так, Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) обратила внимание главы украинской корпорации «Нафтогаз» Андрея Коболева на долги «Укртрансгаза» за топливо для технических нужд. В письме, адресованном Коболеву, подчёркивается, что сложившаяся ситуация угрожает стабильности компании и ставит под вопрос надёжность поставок газа.