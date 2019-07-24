В начале августа в Москве пройдёт Российско-индонезийский бизнес-форум, в котором примут участие ведущие компании двух стран, а также Фестиваль Индонезии, призванный познакомить жителей столицы с традиционной культурой страны и её курортами. В преддверии событий посол Индонезии в России Вахид Суприяди дал эксклюзивное интервью News.ru, в котором поделился своими ожиданиями и оценил развитие двусторонних отношений Москвы и Джакарты в экономической, инвестиционной и военно-технической сферах.

Фестиваль Индонезии и бизнес-форум

— В начале августа в Москве пройдет Фестиваль Индонезии. В чём его идея?

— Это будет уже третий по счёту фестиваль с 2016 года. У наших стран много общего, поэтому мы хотели организовать мероприятие, которое сможет ещё больше их сблизить. Так родилась идея не только культурного фестиваля, но и бизнес-форума.

Если говорить о фестивале, то его популярность значительно выросла, и нам пришлось даже сменить место его проведения на парк «Красная Пресня».

Бизнес-форум также пользуется успехом: в этом году в нём примут участие порядка 70 предприятий малого и среднего бизнеса, хотя в 2016 году было сложно привлечь даже 30. Сейчас же мы получили более 119 заявок, из которых отобрали 70. Также на форуме будет представлено более восьми регионов Индонезии, планируют приехать губернаторы Центральной Явы, Ачеха и особого округа Джокьякарта. Будет присутствовать и представитель организации частных университетов, у которого намечена встреча с российским визави. В целом запланировано подписание порядка 15 меморандумов как между представителями образовательных структур, так и между представителями бизнеса — в особенности туристической сферы.

— Кто из крупных российских и индонезийских компаний примет участие в бизнес-форуме? Также вы упомянули меморандумы. О каких проектах идёт речь?

— В общей сложности форум планируют посетить порядка 100 бизнесменов из Индонезии, включая представителей таких крупных государственных предприятий как Inalum. В этой компании рассчитывают на встречу в Москве с коллегами из «Русала». Также будут присутствовать компании Mayora и Kapal Api, специализирующиеся на производстве кофе. Приедут и представители ассоциации риэлторов для обсуждения возможностей сотрудничества с партнёрами в России. С российской стороны среди участников заявлены «Русал», «КамАЗ» и «ГАЗ», вертолётный холдинг.

Инвестиционное сотрудничество

— Знаете ли вы детали возможной сделки между индонезийским Inalum и российским «Русалом»?

— «Русал» хочет инвестировать в металлургический сектор Индонезии. Я не знаю деталей, мы лишь способствуем встрече компаний.

— Какова в целом ситуация с инвестициями?

— Мы фиксируем значительное снижение российских инвестиций. Однако сейчас мы вновь обсуждаем, в частности с РЖД, возможность масштабных инвестиций в инфраструктуру Индонезии. Они заинтересованы в строительстве железной дороги. Изначально проект предусматривал строительство специальной линии для перевозки грузов, однако потом было решено спроектировать дорогу и для транспортных перевозок. Недавно российский замминистра транспорта посещал Индонезию для встречи с нашим министром. Также мы ожидаем масштабные российские инвестиции в нефтедобывающую индустрию в рамках сотрудничества «Роснефти» и Pertamina.

Спецкорр News.ru и посол Индонезии в России Вахид Суприяди Сергей Булкин/News.ru

Визит Путина в Индонезию

— На ваш взгляд, какие сферы двустороннего сотрудничества являются наиболее перспективными?

— Визит президента Индонезии Джоко Видодо в 2016 году в Россию способствовал укреплению наших отношений, и сейчас мы ожидаем уже визита президента Владимира Путина в Индонезию. Идёт процесс согласования дат, но найти место в графике двух лидеров довольно сложно. Если не получится организовать встречу до конца года, то она точно пройдёт в следующем. Как минимум восемь документов готовятся к подписанию и ещё 18 — к рассмотрению сторонами. Важно, что президенты подпишут соглашение о стратегическом партнёрстве — это индикатор высшей степени отношений между странами. Наши позиции по международным вопросам во многом схожи, но я думаю, что мы сконцентрируемся на развитии двусторонних отношений, особенно в сфере туризма. Число российских туристов, посещающих Индонезию, достигло максимальных показателей. В 2016 году, когда я только приехал в Россию, российский турпоток в Индонезию составлял порядка 90 тыс. человек, а в 2018 году уже больше 125 тыс. В период с начала 2019 года до мая уже больше 70 тыс. туристов посетили страну.

— Полагаю, этому способствовали в том числе запуск прямых регулярных рейсов и тот факт, что Египет и Турция какое-то время были закрыты для россиян.

— Конечно, по числу туристов мы сильно отстаём не только от Турции, но и от Вьетнама. Тем не менее рост идёт, особенно за счёт прямых перелётов. Растёт и число индонезийцев, посещающих Россию. Если ранее оно составляло порядка 5 тыс. человек в год, то сейчас доходит уже до 20 тыс.

— Возвращаюсь к возможности визита Путина в Индонезию. Как я понимаю, до сих пор нет точной даты. Но могут ли лидеры двух стран, например, встретиться на полях ВЭФ в этом году во Владивостоке? Кто в целом возглавит делегацию Индонезии?

— К сожалению, наш президент не посетит ВЭФ. Тем не менее как минимум министр по делам сельского хозяйства будет присутствовать на форуме.

Кибербезопасность и ВТС

— Недавно проходили сообщения о возможном сотрудничестве Индонезии и России в сфере кибербезопасности. Могли бы вы подробнее рассказать об этом?

— Это важный вопрос, в рамках обсуждения которого индонезийское агентство по кибербезопасности уже встретилось со своим визави. Россия очень продвинулась в этом направлении. Также мы заинтересованы в сотрудничестве по борьбе с терроризмом.

— Россия намерена поставить Индонезии 22 боевых машины БМП-3Ф и 21 бронетранспортер БТ-3Ф до конца 2020 года. Какова ситуация с контрактом на поставку самолётов Су-35?

— Вопрос в технических аспектах сделки. Контракт подписан, но есть некоторые проблемы, которые необходимо решить обеим сторонам. Конечно, мы хотели бы, чтобы поставки начались как можно раньше.

— Пытались ли США отговорить Индонезию от покупки самолётов?

— Наш министр обороны несколько месяцев назад говорил со своим американским коллегой. Это правда — такое раньше было. Мы покупаем военное оборудование у США, как и у России. Я надеюсь, что этот вопрос будет урегулирован.

— Индонезия ранее проявляла интерес к покупке российских подлодок. Сохранился ли интерес, идут ли переговоры?

— Да, мы были заинтересованы в покупке российских подлодок, но в настоящий момент мы работаем с Кореей над совместным производством. Конечно, это другой тип подлодок, российские более современные. Мы всё ещё заинтересованы в том, чтобы обсудить возможность поставок российских подлодок класса «Кило» (дизель-электрических подводных лодок проекта 877 из наличия ВМФ России — News.ru).

Посол Индонезии в России Вахид Суприяди Сергей Булкин/News.ru

Сотрудничество с ЕврАзЭС

— Россия и Индонезия взаимодействуют в рамках формата Россия-АСЕАН. При этом АСЕАН сейчас обсуждает вопрос экономического сотрудничества с ЕврАзЭС. Каковы перспективы такого сотрудничества? Планирует ли Индонезия подписать соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС?

— Мы находимся на ранней стадии обсуждения, но, надеюсь, в этом году мы подпишем меморандум о взаимодействии между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Договор между АСЕАН и ЕАЭС потребует больше времени, поскольку в АСЕАН всё решается консенсусом. Вьетнам уже подписал соглашение с ЕАЭС, Сингапур и Камбоджа также продвинулись в этом вопросе дальше, чем мы. Наш министр экономики пригласил представителя ЕАЭС в Индонезию для подписания меморандума. Это лишь вопрос времени.

— Какие преимущества вы видите от подписания соглашения между Индонезией и ЕАЭС?

— Мы сотрудничаем на взаимовыгодной основе. Например, нам нужны удобрения из России. За последние два года мы фиксируем большой рост импорта несмотря на то, что общее количество пока ещё незначительно. В прошлом Индонезия закупала много удобрений из Австралии и Украины. В Россию же мы поставляем большое количество пальмового масла.