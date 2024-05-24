Внедорожник арестованного замминистра обороны Иванова сняли с продажи РИА Новости: Chevrolet замминистра обороны Иванова сняли с продажи

Фото: t.me/moscowcourts*

Тимур Иванов

Принадлежавший арестованному замминистра обороны России Тимуру Иванову внедорожник Chevrolet Suburban, снят с продажи, сообщает РИА Новости. Автомобиль в прошлом году был переоформлен на его бывшую супругу, однако в апреле его выставили на продажу за 2,5 млн рублей.

Изначально внедорожник был на ремонте после аварии. У него есть повреждения, характерные для лобового столкновения. В частности, отсутствуют передний бампер, решетка радиатора и фары.

Замминистра обороны Иванова обвиняют в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. Суд арестовал принадлежавшие ему Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz V-класса и спортивный мотоцикл MV Agusta.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Александра Фомина. По версии следствия, предприниматель, находившийся с Ивановым в доверительных отношениях, оказывал обвиняемому услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией зданий. Фомин подал апелляционную жалобу на решение суда.

Тем временем, СК России ходатайствовал об изменении меры пресечения генералу Ивану Попову с заключения под стражу на домашний арест. Офицера обвиняют в причастности к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката. Решение принято с учетом характеристик и установленных во время расследования обстоятельств.