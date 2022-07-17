Кей-кары — целый пласт ультракомпактных автомобилей в Японии. По популярности на родине они вполне могут поспорить с полноразмерными машинами. Этот диковинный для России подвид начал формироваться в послевоенные годы XX века, когда населению понадобился доступный транспорт по цене, сопоставимой с мотоциклом.
Чтобы понять, почему кей-кары так востребованы, стоит вспомнить, что в Японии автомобилисты обязаны перед покупкой авто доказать уполномоченным органам факт аренды или покупки парковочного места. В больших японских городах этот вопрос стоит острее, чем где-либо еще в мире. Во многом поэтому правительство Японии утвердило льготы для кей-каров: в некоторых районах их можно приобретать, не имея подтвержденного парковочного места. Кроме того, кей-кары облагаются более низкими налогами. Учитывая, что крохотные моторчики по умолчанию намного более энергоэффективны, выгода очевидна. В России транспортный налог на кей-кар не превысит 700 рублей.
Под класс кей-каров подходят автомобили длиной не более 3,4, шириной не более 1,48 и высотой не более 2 метров. Разрешенный техрегламентом объем двигателя должен быть не более 0,66 литра, а мощность — не более 63 л. с. В остальном автопроизводителям предоставлена полная свобода: это может быть и хетчбэк, и микровэн, и рамный внедорожник, и даже спортивный родстер. Но куда более интересно оснащение этих чудо-машинок: нередки модификации с полным приводом, полным электропакетом, двухзонными климатическими установками, не говоря уже об автоматических коробках передач.
Спрос на кей-кары в России минимален в силу многих причин. Раньше у нас любили седаны, теперь кроссоверы всех мастей, но во все времена микромобильчики на дороге не уважали. Но аховая ситуация в авторетейле дает кей-карам новый, хоть и призрачный шанс: благодаря пока еще крепкому рублю такие аппараты можно ввезти с минимальными таможенными выплатами. Во Владивостоке сотни компаний, которые готовы привезти из Японии любой автомобиль. Свежий экземпляр (не старше 5 лет) с хорошим оснащением можно подобрать под ключ менее чем за миллион рублей.
И да: придется смириться с правым рулем.
Suzuki Hustler
Модель появилась в продаже в 2014 году, значит, шансы найти проржавевшие машины в плачевном состоянии стремятся к нулю. На момент написания статьи на онлайн-площадках было размещено более 150 объявлений о фактической продаже по ценам от 600 тысяч до 900 тысяч рублей (этот диапазон применим ко всем машинам в подборке), причем к верхнему порогу подбираются экземпляры, оснащенные полным приводом, гибридной силовой установкой, вариатором, бесключевым доступом и другими опциями, которые если и будут в аналогичном по возрасту условном «Солярисе», поднимут его цену далеко за 1,5 млн рублей.
Но главное, Hustler, если не зацикливаться на названии, отлично подготовлен к российским условиям, особенно в полноприводном исполнении: дорожный просвет составляет 175 мм, колеса расположены буквально по углам кузова, а значит, к русской зиме этот кей-кар уже адаптирован.
Honda N-One
Чисто городской автомобиль, некоторыми чертами напоминающий MINI. О надежности настоящих японских «Хонд» ходят легенды. В нашу подборку попала и за приятный имидж, и за наличие полноприводных модификаций. Среди опций можно найти и магнитолу с сенсорным экраном на 7 дюймов, и бесключевой доступ, и автозапуск, и много чего еще.
Салон оформлен на зависть многим южнокорейским моделям: любители ретро точно оценят сплошной передний диван, разделенный убирающимся подлокотником: конечно, втроем в машине шириной 1475 мм разместиться не получится, но для двух человек, привыкших держать себя в хорошей физической форме и влезающих в одежду размера М, места вполне достаточно. Дорожного просвета в 150 мм для городской эксплуатации вполне достаточно, но важно помнить, что это не кроссовер, на бездорожье такой «милашке» делать нечего. Цены на онлайн-площадках на растаможенные машины 2015–2017 годов с ЭПТС — от 550 тысяч до 650 тысяч рублей.
Suzuki Alto Lapin
Lapin — по-французски «кролик». И правда, сдержать умиление при виде этого кей-кара сложно. Формально Alto Lapin выступает прямым конкурентом Honda N-One — это тоже городской кей-кар с эмоционально подчеркнутым ретро-дизайном. Но оснащение ничуть не хуже, а водитель явно оценит практичность машины и удобство для пассажиров: инженеры Suzuki смогли сделать центральный тоннель в салоне низким, так что будет куда ноги деть.
А теперь — внимание: по данным производителя, самая прожорливая модификация с полным приводом и роботизированной коробкой передач расходует 3,6 литра бензина на 100 км. Мощность 660-кубового мотора — 52 л. с. Клиренс — 155 мм. Цены — от 500 тысяч до 700 тысяч, причем «по верху» реально найти машины с пробегом менее 25 000 км.
Daihatsu Copen
Самый дорогой автомобиль в подборке. За свежие экземпляры с минимальным (до 30 тысяч км) пробегом могут попросить до 1,4 млн рублей. Но, как нам кажется, такие деньги за полноценный двухместный родстер с жесткой складной крышей — неплохая сделка. Мощность двигателя ограничена требованиями японского правительства на уровне 64 л. с., но в городском диапазоне скоростей этот родстер может порадовать активного водителя: мотор турбированный, крутящий момент 92 Нм при массе 880 кг — почти карт, только с номерами и приятным дизайном.
Увы, полноприводных версий не бывает. Дорожный просвет — всего 110 мм. Но если учесть, что Copen едва ли претендует на роль машины на каждый день, эти параметры уходят на второй план.
Suzuki Jimny
Появление здесь этого компактного, но абсолютно полноценного внедорожника неслучайно. Во-первых, в Японии Jimny — полноправный кей-кар. Во-вторых, несмотря на то, что Jimny продавался в России официально, цены на новые «Джимники» с левым рулем давно перешагнули психологическую отметку в 2 млн рублей. Праворульная версия с пробегом около 30 тысяч км (для Jimny — обкатка) обойдется в 850–950 тысяч в зависимости от тюнинга, присутствующего на конкретном экземпляре. Аксессуары для Jimny производят тысячи компаний по всему миру, и большая часть ассортимента подойдет и для сугубо японской версии.
Под капотом такого Jimny будет установлен не ураганный, но тяговитый (благодаря турбонаддуву) бензиновый мотор 64 л. с. и 96 Нм. Разгон до 100 км/ч возможен.