Вместо «Смарта»: лучшие кей-кары для России Крохотные автомобили из Японии могут приятно удивить оснащением и характеристиками. NEWS.ru выбрал пять лучших кей-каров для российских дорог

Фото: suzuki.co.jp

Кей-кары — целый пласт ультракомпактных автомобилей в Японии. По популярности на родине они вполне могут поспорить с полноразмерными машинами. Этот диковинный для России подвид начал формироваться в послевоенные годы XX века, когда населению понадобился доступный транспорт по цене, сопоставимой с мотоциклом.

Чтобы понять, почему кей-кары так востребованы, стоит вспомнить, что в Японии автомобилисты обязаны перед покупкой авто доказать уполномоченным органам факт аренды или покупки парковочного места. В больших японских городах этот вопрос стоит острее, чем где-либо еще в мире. Во многом поэтому правительство Японии утвердило льготы для кей-каров: в некоторых районах их можно приобретать, не имея подтвержденного парковочного места. Кроме того, кей-кары облагаются более низкими налогами. Учитывая, что крохотные моторчики по умолчанию намного более энергоэффективны, выгода очевидна. В России транспортный налог на кей-кар не превысит 700 рублей.

Под класс кей-каров подходят автомобили длиной не более 3,4, шириной не более 1,48 и высотой не более 2 метров. Разрешенный техрегламентом объем двигателя должен быть не более 0,66 литра, а мощность — не более 63 л. с. В остальном автопроизводителям предоставлена полная свобода: это может быть и хетчбэк, и микровэн, и рамный внедорожник, и даже спортивный родстер. Но куда более интересно оснащение этих чудо-машинок: нередки модификации с полным приводом, полным электропакетом, двухзонными климатическими установками, не говоря уже об автоматических коробках передач.

Спрос на кей-кары в России минимален в силу многих причин. Раньше у нас любили седаны, теперь кроссоверы всех мастей, но во все времена микромобильчики на дороге не уважали. Но аховая ситуация в авторетейле дает кей-карам новый, хоть и призрачный шанс: благодаря пока еще крепкому рублю такие аппараты можно ввезти с минимальными таможенными выплатами. Во Владивостоке сотни компаний, которые готовы привезти из Японии любой автомобиль. Свежий экземпляр (не старше 5 лет) с хорошим оснащением можно подобрать под ключ менее чем за миллион рублей.

И да: придется смириться с правым рулем.

Фото: Michael Steinebach/AFLO/Global Look Press

Suzuki Hustler

Модель появилась в продаже в 2014 году, значит, шансы найти проржавевшие машины в плачевном состоянии стремятся к нулю. На момент написания статьи на онлайн-площадках было размещено более 150 объявлений о фактической продаже по ценам от 600 тысяч до 900 тысяч рублей (этот диапазон применим ко всем машинам в подборке), причем к верхнему порогу подбираются экземпляры, оснащенные полным приводом, гибридной силовой установкой, вариатором, бесключевым доступом и другими опциями, которые если и будут в аналогичном по возрасту условном «Солярисе», поднимут его цену далеко за 1,5 млн рублей.

Но главное, Hustler, если не зацикливаться на названии, отлично подготовлен к российским условиям, особенно в полноприводном исполнении: дорожный просвет составляет 175 мм, колеса расположены буквально по углам кузова, а значит, к русской зиме этот кей-кар уже адаптирован.

Фото: drom.ru

Honda N-One

Чисто городской автомобиль, некоторыми чертами напоминающий MINI. О надежности настоящих японских «Хонд» ходят легенды. В нашу подборку попала и за приятный имидж, и за наличие полноприводных модификаций. Среди опций можно найти и магнитолу с сенсорным экраном на 7 дюймов, и бесключевой доступ, и автозапуск, и много чего еще.

Салон оформлен на зависть многим южнокорейским моделям: любители ретро точно оценят сплошной передний диван, разделенный убирающимся подлокотником: конечно, втроем в машине шириной 1475 мм разместиться не получится, но для двух человек, привыкших держать себя в хорошей физической форме и влезающих в одежду размера М, места вполне достаточно. Дорожного просвета в 150 мм для городской эксплуатации вполне достаточно, но важно помнить, что это не кроссовер, на бездорожье такой «милашке» делать нечего. Цены на онлайн-площадках на растаможенные машины 2015–2017 годов с ЭПТС — от 550 тысяч до 650 тысяч рублей.

Фото: wroom.ru

Suzuki Alto Lapin

Lapin — по-французски «кролик». И правда, сдержать умиление при виде этого кей-кара сложно. Формально Alto Lapin выступает прямым конкурентом Honda N-One — это тоже городской кей-кар с эмоционально подчеркнутым ретро-дизайном. Но оснащение ничуть не хуже, а водитель явно оценит практичность машины и удобство для пассажиров: инженеры Suzuki смогли сделать центральный тоннель в салоне низким, так что будет куда ноги деть.

А теперь — внимание: по данным производителя, самая прожорливая модификация с полным приводом и роботизированной коробкой передач расходует 3,6 литра бензина на 100 км. Мощность 660-кубового мотора — 52 л. с. Клиренс — 155 мм. Цены — от 500 тысяч до 700 тысяч, причем «по верху» реально найти машины с пробегом менее 25 000 км.

Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press

Daihatsu Copen

Самый дорогой автомобиль в подборке. За свежие экземпляры с минимальным (до 30 тысяч км) пробегом могут попросить до 1,4 млн рублей. Но, как нам кажется, такие деньги за полноценный двухместный родстер с жесткой складной крышей — неплохая сделка. Мощность двигателя ограничена требованиями японского правительства на уровне 64 л. с., но в городском диапазоне скоростей этот родстер может порадовать активного водителя: мотор турбированный, крутящий момент 92 Нм при массе 880 кг — почти карт, только с номерами и приятным дизайном.

Увы, полноприводных версий не бывает. Дорожный просвет — всего 110 мм. Но если учесть, что Copen едва ли претендует на роль машины на каждый день, эти параметры уходят на второй план.

Фото: suzuki.co.jp

Suzuki Jimny

Появление здесь этого компактного, но абсолютно полноценного внедорожника неслучайно. Во-первых, в Японии Jimny — полноправный кей-кар. Во-вторых, несмотря на то, что Jimny продавался в России официально, цены на новые «Джимники» с левым рулем давно перешагнули психологическую отметку в 2 млн рублей. Праворульная версия с пробегом около 30 тысяч км (для Jimny — обкатка) обойдется в 850–950 тысяч в зависимости от тюнинга, присутствующего на конкретном экземпляре. Аксессуары для Jimny производят тысячи компаний по всему миру, и большая часть ассортимента подойдет и для сугубо японской версии.

Под капотом такого Jimny будет установлен не ураганный, но тяговитый (благодаря турбонаддуву) бензиновый мотор 64 л. с. и 96 Нм. Разгон до 100 км/ч возможен.