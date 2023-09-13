В Сумах раздались звуки взрывов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сумах прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Общественное». Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Министерство обороны эту информацию пока не комментировало.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 сентября по меньшей мере шесть взрывов прозвучали в Киеве. Они прогремели в северной части украинской столицы в течение 40 минут, пока в городе работали средства противовоздушной обороны. Согласно данным правительственного портала системы оповещения населения, в тот момент в Киеве и нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу.

До этого украинские власти подтвердили прилет ракеты в одно из административных зданий в Кривом Роге. Отмечалось, что в строении находилось отделение местной полиции. По данным МВД Украины, погиб полицейский, из-под завалов достали троих человек, еще шесть сотрудников получили травмы различной степени тяжести.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ночь на 7 сентября предотвратили попытку атаки ВСУ тремя беспилотными летательными аппаратами. Два беспилотника были сбиты в Ростовской области, один — в Подмосковье. До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили в небе над городом два беспилотных летательных аппарата. По его словам, в результате происшествия один человек получил легкие повреждения.