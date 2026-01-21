«Лет через 20»: в Минтрансе спрогнозировали, во что превратятся автомобили Минтранс спрогнозировал исчезновение ручного управления авто, речь о 20 годах

Через 20 лет ручное управление автомобилем станет такой же экзотикой, как и поездки верхом, заявил глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин. Руководитель добавил, что автодороги будущего должны представлять собой «цифровую матрицу», с которой будут взаимодействовать транспортные средства, передает ТАСС.

Поверьте, лет через 20 ручное управление автомобилем будет такой же экзотикой, как поездки верхом. Скорее всего, это будет, но на полигонах, в удовольствие людей. Так же, как сейчас на лошади занимаются спортом, никто по Москве верхом не скачет, — указал министр.

Он отметил, что по дорогам в будущем будут передвигаться беспилотные грузовики и легковые автомобили. Кроме того, беспилотными станут не только такси, но и общественный транспорт, и многие другие виды ТС.

Ранее президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что в 2026 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сохранятся на уровне 1,4 млн единиц. При этом рынок подержанных машин сократится на 5%, достигнув показателя в 6,5 млн единиц. Средняя стоимость нового автомобиля увеличится на 10% и составит 3,85 млн рублей.