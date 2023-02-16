Уазик на стероидах: в Россию могут привезти китайскую копию УАЗ-469 Китайский BAW до сих пор производит «копию» советского внедорожника УАЗ-469 и может начать поставки в Россию

Фото: 808.me

BAW 212

О планах представить в России линейку легковых автомобилей китайского BAW (Beijing Automobile Works Co., Ltd.) сообщил дилерский холдинг «Рольф». По словам представителей российской компании, уже есть предварительная договоренность. Более того, заместитель председателя городского комитета Санкт-Петербурга Арби Абубакаров заявил «Ведомостям», что не исключена локализация автомобилей BAW на одном из петербургских предприятий, если будет стабильный спрос.

Казалось бы, очередной китайский бренд, которых в Поднебесной тысячи. Но именно BAW любопытен тем, что c 1965 года и до сих пор производит внедорожник модели 212, который называют копией советского ГАЗ-69. За эти годы собрали 2,4 млн таких автомобилей. Последнюю модернизацию представили совсем недавно — в декабре 2022 года.

Родственные гены

Аббревиатура BAW впервые упоминается в 1958 году, когда компактное производство мотоциклов в Пекине начинает сборку седанов с техникой, похожей на VW Beetle, но с оригинальным кузовом седан. Второй моделью, сделанной специально по заказу Национальной освободительной армии Китая (НОАК), в 1966 году становится внедорожник BJ212. Документальных подтверждений лицензирования или копирования технических решений, применявшихся в советских ГАЗ-69, нет, но если взглянуть на фото УАЗ-469, разработка которого началась в 1955 году, и BAW BJ212 первых серий, сходство двух автомобилей заметно: сходные габариты, форма колесных арок, оригинальные двери, нижние части которых можно ставить и в передний, и в задний проем.

Фото: img.zr.ru

Есть версия, что инженерам BAW помогали приглашенные специалисты из Ульяновска. Она выглядит наиболее правдоподобной, потому что просто скопировать готовый УАЗ-469 китайцы не могли при всем желании: советский внедорожник, призванный заменить ГАЗ-69, встал на конвейер в Ульяновске только в 1972 году, а первые BJ212 выехали с пекинского конвейера в 1966-м.

Сходство советского и китайского вездеходов на этом не заканчивается: обе модели с различными доработками производятся до сих пор. Однако это сравнение не в пользу УАЗа: по сути, оригинальный 469-й от современного «Хантера» отличается лишь более мощным мотором да доработками верхних надстроек кузова. Китайские инженеры вложили в BJ212 больше труда — у автомобиля появились модификации с разной колесной базой, современные двигатели с турбонаддувом. Но наиболее значительной доработкой в 2020 году стало появление на BJ212 независимой передней подвески: УАЗ до сих пор не смог адаптировать подобную конструкцию не только для «Хантера», но и для более дорогого и формально более совершенного «Патриота» — и там и там до сих пор используются неразрезные мосты спереди и сзади.

В последних итерациях 212-го установлен бензиновый наддувный двигатель мощностью 211 л. с. (и 320 Нм). УАЗы никогда не оснащались агрегатами мощнее 150 л. с. Стоит отметить, что глобальные изменения в конструкции ульяновского флагмана «Патриота» планировались на рубеже 2020-х: проект серьезного обновления получил название «Русский Прадо». Тогда специалисты Sollers собирались адаптировать и независимую подвеску на переднюю ось, и более современную пружинную конструкцию для заднего моста, и даже двигателисты обещали форсировать мотор ЗМЗ до 170 л. с. при помощи турбонаддува, но в 2021 году проект официально закрыли из-за нехватки финансирования.

Фото: autoreview.ru

Впрочем, кое в чем российские специалисты все же китайских коллег опередили (но ненадолго): у BAW 212 никогда не было автоматических коробок передач. У «Патриота» была до момента начала СВО: «автомат» французской компании Punch стало невозможно закупать из-за наложенных на предприятие санкций.

Под прицелом снайпера

В прошлом году начались продажи BAW BJ212 Sniper, получившего обновленное шасси и... снова зависимую переднюю подвеску. Однако сами китайцы оправдывают такой разворот тем, что шасси 212-го теперь унифицировано с более тяжелой моделью BAW BJ2022 Warrior. Последняя была разработана на базе Jeep Grand Cherokee в 2002–2007 годах для участия в тендере для НОАК: BJ212 после 40 лет службы нуждался в более современной замене.

Свежая модификация старичка BAW 212 получила увеличенный до 245 мм дорожный просвет, угол въезда — 47 градусов, угол съезда — 35 градусов. Заявленная глубина преодолеваемого брода — 600 мм.

Фото: s.auto.drom.ru

Впрочем, несмотря не некоторое опережение российских коллег в техническом плане, концепция 212-го осталась прежней: это серьезный и аскетичный внедорожник с полным приводом типа Part-time (передний мост подключается вручную исключительно на скользкой поверхности) и понижающим рядом трансмиссии. «Автомата» по-прежнему не предусмотрено. Двигатель — знакомый по многим другим моделям из КНР лицензионный Mitsubishi 4K22, с рабочим объемом 2,4 литра, мощность 211 л. с. и 320 Нм. Коробка передач — шестиступенчатая «механика». Из атрибутов XXI века в 212 Sniper есть лишь светодиодная оптика и опционный сенсорный экран магнитолы.

Фото: autoreview.ru

Однако привлекательность этого долгожителя может существенно возрасти: по данным СМИ, уже разработана модификация с 8-ступенчатым «автоматом».

В Китае BAW 212 стоит от 11 до 18 тысяч долларов. По традиции, для понимания российской ценовой политики рублевый эквивалент китайской цены нужно умножить минимум на 2.