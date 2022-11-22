Первый модный: тест новейшего кроссовера Omoda C5 23 ноября в России стартуют продажи первого автомобиля новой марки Omoda – кроссовера С5. Чем новинка должна привлечь аудиторию, выяснил NEWS.ru

Фото: Пресс-служба Omoda

Omoda C5

Chery в России всерьез и надолго. Об этом говорят как представители бренда, так и активность компании, регулярно выводящей на наш рынок все новые и новые модели. 23 ноября откроются автосалоны Omoda, в которых пока будет представлен только один кроссовер C5. Но уже в ближайшем будущем модельный ряд новой марки расширится. А пока рассмотрим особенности нового модного кроссовера: во многом эту модель можно назвать знаковой.

Omoda C5 известен в Китае под «материнским» брендом Chery, в России же было решено выделить Omoda в отдельный бренд. Несомненно, в этом есть реверанс и в сторону женской аудитории, любящей все модное, яркое и особенное. Но модель С5 вполне способна заинтересовать и мужчин: китайские инженеры проделали поистине колоссальную работу и выкатили автомобиль, который от Chery не ждали.

Дело в том, что все обсуждения китайских автомобилей в последние годы можно свести к одной фразе: уже могут, но кое-где пока не дотягивают до лучших в силу отсутствия многолетнего опыта. Omoda C5 — пожалуй, первый кроссовер от Chery, после знакомства с которым никаких оговорок делать не хочется. Пожалуй, кроме некоторых антропометрических неувязок, вызванных компоновкой кузова. Но это — вещь, по большому счету, индивидуальная.

Главное о машине: Omoda C5 — компактный кроссовер, выпускается исключительно в переднеприводном исполнении. Габариты: 4400×1830×1588 мм, колесная база — 2630 мм. Новинка построена на той же платформе, что и главные «хиты» Chery в России — Tiggo 7 Pro и 8 Pro. Двигатель для России только один: 1,5-литровый бензиновый, с турбонаддувом, 147 л.с. и 210 Нм, коробка передач — вариатор, привод, как уже было сказано, передний. Динамические показатели: 0–100 км/ч за 9,9 секунды, максимальная скорость — 195 км/ч. Дорожный просвет — 190 мм. То есть все «как в лучших домах». И за три дня кроссовер смог убедить всех участников тест-драйва, что эти обычные, в общем, цифры, китайцы смогли реализовать в крайне приятной обертке.

Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5

По одежке встречают

Главное, чем Omoda C5 должен и, неcомненно, может привлечь покупателей, — это дизайн. В кроссовере учтены все злободневные тренды: раздельная оптика (разумеется, на светодиодах), «безрамочная» решетка радиатора, будто вырезанная прямо в передней облицовке, «парящая» задняя стойка крыши, анимированные сигналы поворота, цветные акценты на кузове и колесных дисках... Звучит не особо музыкально, но в реальности экстерьер Omoda С5 представляет из себя очень гармоничный образ, который интересно рассматривать как издали, так и в приближении.

Важнейший момент: создатели С5 изначально предусмотрели много ярких цветов кузова и возможность заказать двухцветные сочетания. Например, на тест-драйв выкатили два варианта окраски «тиффани» (нежно-мятный цвет): с белой крышей и в цвет кузова. Прекрасный пол точно будет заинтригован, и не исключено, что многие решения о покупке будут приняты только благодаря этому цвету: такого больше не предлагает ни один бренд. Кроме УАЗа.

Приятно познакомиться

Для прессы организовали тест-драйв на три дня через Иваново, Плёс, Кострому и Ростов Великий. То есть машины за три дня проехали по самым разнообразным видам покрытия, причем не в самых приятных погодных условиях разгара тоскливой российской зимы.

Первое, с чем столкнулись испытатели: не самый объемный багажник. 378 литров в классе компактных кроссоверов — не предел. У похожего по габаритам Nissan Qashqai, например, 430 литров. Впрочем, у Chery Tiggo 4 Pro и у Geely Coolray — по 330 литров, так что необходимый минимум реализован. Есть электропривод пятой двери.

Интерьер одновременно и модный, и уютный, что уже труднодостижимо, учитывая страсть китайских проектировщиков ко всевозможным сенсорным поверхностям. В «си-пятом» использованы уже знакомые по другим моделям экраны приборной панели и мультимедии, объединенные в единую «ленту». Центральная консоль сделана высокой, массивной, с нишами для телефонов на самом видном месте. Селектор вариатора — маленький джойстик. Оформлено все без китча, но модно.

Конечно, не обошлось без особенностей: на передней панели, между цифрами тахометра и спидометра по умолчанию отображается анимация положения автомобиля в полосе, в которой прорисованы соседние машины, как их видят датчики. Так вот: реальное положение окружающих автомобилей далеко не всегда совпадает с видением электроники. Кроме того, движущиеся «машинки» в периферическом зрении отвлекают от дороги. Но всегда можно переключить картинку на показания бортового компьютера.

Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5

Отделка интерьера возможна черная либо коньячно-коричневая, и именно последний вариант выглядит небанально и по-настоящему радует глаз. Сами сиденья — пожалуй, самые удобные из всех моделей Chery. Они не пытаются вытолкнуть спину, надежно фиксируют туловище в поворотах, а диапазон настроек подойдет даже очень высоким водителям. Не подойдет этим же рослым водителям низкий потолок, особенно в комплектации с люком. Не критично, но хотелось бы чуть больше пространства над макушкой. Либо надо было опустить подушку сиденья пониже.

На втором ряду — ровно те же мотивы: места для коленей в избытке, а голова упирается в потолок. Организаторы неоднократно подчеркивали, что это — не совсем обычный кроссовер, что кузов надо классифицировать, как фастбэк. Кроме того, кому мало места по высоте — добро пожаловать в Chery Tiggo 4 Pro.

Принятие

За три дня при управлении Omoda C5 ни разу не возникло чувства, что что-то в этом автомобиле «не допилено». Пожалуй, это главный итог теста. И именно он важен. Часто коллеги используют такой литературный прием: если закрыть все шильдики в салоне, можно ли спутать этот автомобиль с чем-то от конкурентов. Если не приглядываться к особенностям графики на приборной панели, переходящим из одного Chery в другой, ответ однозначен: да, можно! Больше всего аналогий — с корейским автопромом. Пустоватый, но достаточно острый и «короткий» руль, упругая подвеска, отлично гасящая практически любые неровности. 1,5-литровый мотор обеспечивает приятный разгон, особенно в спортивном режиме. А умилительная манера вариатора имитировать переключения передач при наборе скорости явно смахивает на японский автопром.

И все это вместе не кажется «сборной солянкой» — этим раньше нередко грешили как Chery, так и многие другие представители «китайской школы». Напротив, машина вообще не потребовала времени на привыкание. Сели — и поехали. За три дня все автомобили прошли под 900 км — и никто не жаловался. А пару раз даже возникали споры, кому сесть за руль. Это ли не лучшая похвала?

Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5 Фото: Пресс-служба Omoda Omoda C5

Одно лишь осталось непонятно: сенсорные экраны не раздражали, хотя только ленивый автожурналист никогда не писал, что это неудобно и небезопасно. Есть ли в этом заслуга инженеров Chery? Да, но только в том, что софт, похоже, успели доделать и за время теста никто не жаловался на глюки: Carplay (по проводу) работал исправно, подсветка не раздражала, а звучание акустики Sony, характерной для топовых комплектаций, и вовсе не уступало лучшим аналогам из Южной Кореи или Европы.

Но, скорее, все просто смирились с тем, что кнопки и стрелочки на приборах уходят в прошлое и вне зависимости от наших желаний будущее — за сенсорными экранами во всех эргономически важных местах интерьеров машин.

Так это или нет — вопрос риторический. Факт же в том, что кроссовер Omoda C5 произвел крайне приятное впечатление. Грамотно скомпонованный (кроме низкой крыши), цельный, современный автомобиль, абсолютно лишенный каких-либо недоработок и недосказанностей. Что уже ценно само по себе.