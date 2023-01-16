Стало известно, на сколько могут вырасти цены на такси в 2023 году «Парламентская газета»: цены на такси в 2023 году могут вырасти на 10-20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство российских таксопарков в 2022 году столкнулись с нехваткой или слишком высокой ценой запчастей, и рост затрат на содержание и страхование такси может привести к росту цен, рассказали «Парламентской газете» в Общественном совете по развитию такси. Там уточнили, что рост цен не будет резким, но составит 10-20%.

Как отметила глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, из-за высоких цен и дефицита покупать новые машины в 2023 году готовы лишь 38% из 170 опрошенных представителей таксопарков, еще 29% сообщили, что точно не будут этого делать. В компании «Яндекс» отметили, что проблемы начались еще в пандемию, а в прошлом году усугубились из-за ухода из России крупных автопроизводителей.

В текущих экономических реалиях без господдержки высок риск значительного ухудшения технического состояния автомобилей такси в ближайшие два-три года, — сказала глава Общественного совета.

Кроме того, в сентябре вступит в силу новый закон о такси, по которому, в частности, за жизнь и здоровье пассажира во время поездки будет отвечать не только конкретный водитель, но и таксопарк, а также агрегатор, передавший заказ. По словам Зариповой, увеличение затрат на страхование и высокая стоимость новых авто и запчастей приведут к росту цен на поездки на 10-20%.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Теперь для работы водителем такси гражданин должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком. Закон регламентирует работу такси, в том числе определяет доступ водителей к этой работе, разрешает заниматься извозом самозанятым. Кроме того, закон предполагает создание в том числе реестра такси и информационной системы, работающей с его данными. Кроме того, он регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, правила окраски транспортных средств и их количество на дорогах.