Стало известно, как вырос спрос на мини-каско в России «Ренессанс страхование»: спрос на мини-каско в России вырос на 25% за год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страховые программы, позволяющие автовладельцам частично покрыть убытки и риски, пользуются наибольшей популярностью у жителей России. Их оформляют в этом году на четверть чаще, чем в прошлом. Такие полисы приобретаются обычно для бюджетных марок авто, рассказали NEWS.ru в «Ренессанс страховании».

Россияне все больше доверяют программам мини-каско, которые покрывают только определенные риски, например, ДТП с установленным виновником и с ограниченной страховой суммой до 1 млн рублей. Количество приобретенных полисов в этом сегменте в первом квартале 2023 года в среднем выросло на 25% относительно прошлогоднего периода, а по некоторым программам и вдвое и больше, — сообщили в «Ренессанс страховании».

В целом, отмечают в компании, за прошедшие месяцы этого года быстрее всего росло каско с ограничением пробега, защитой от части рисков или только от крупных убытков. При этом чаще всего мини-каско российские водители используют для бюджетных марок машин — Kia, Hyundai, Lada, Renault и Nissan.

Например, число полисов каско с ограничением пробега, когда водитель пользуется автомобилем не очень часто, выросло в 3,5 раза (+252%). Каско с защитой только от ДТП показало рост на 25,3%, а продукт, защищающий от угона и риска ДТП, в котором виновен другой водитель, приобретали на 11,5% чаще, — приводят в «Ренессанс страховании» данные за первые три месяца 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в первом квартале 2023 года также выросло количество запросов на каско на топовые марки из КНР — на 40% по сравнению с предыдущим кварталом.