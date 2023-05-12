Россияне нашли способ покупать люксовые автомобили в обход санкций NYT: россияне покупают по несколько машин в Дубае для перепродажи на родине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне покупают по несколько автомобилей в Дубае для дальнейшей перепродажи на родине, пишет New York Times со ссылкой на перекупщиков. Автомобильный эксперт Петр Баканов подтвердил, что машины возят все кому не лень, а привозить можно буквально все что угодно, если есть деньги. Он утверждает, что так запчасти для иномарок стали доступны по более низким ценам, чем до начала конфликта на Украине и последовавших вслед за этим западных санкций, когда они продавались официальными дилерами с наценками.

Дубай — это три в одном. Вы едете в отпуск, покупаете машину для себя и покупаете ее для перепродажи, — сообщил один из перекупщиков.

Экспорт автомобилей из Евросоюза в Россию в 2022 году упал в пять раз по сравнению с предыдущим годом, до €1 млрд, при этом поставки в Казахстан выросли почти вчетверо, до порядка €700 млн, в Объединенные Арабские Эмираты — на 40%, до €2,4 млрд, в Армению — на 400%, до €712 млн, отмечает NYT.

Однако в европейских и американских автомобильных компаниях опровергают информацию о поставках в Россию в обход санкций. Исполнительный директор Volvo Cars Джим Роуэн заявил, что они «ничего подобного не видели», а главный финансовый директор General Motors Пол Джейкобсон сказал, что «ничего не знает» о реэкспорте в РФ.

В марте 2022 года ЕС в рамках четвертого пакета санкций запретил ввоз в Россию автомобилей дороже €50 тысяч.

Ранее СМИ писали, что в начале 2023 года поставки машин из Грузии в Россию выросли почти в пять раз. Так, если в январе и феврале 2022 года было экспортировано порядка 200 машин, то спустя год за аналогичный период из Грузии в Россию перевезли почти 1000 автомобилей на общую сумму $13,5 млн.