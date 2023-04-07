Россиянам рассказали, насколько подорожали шины за год Союз автосервисов России: шины ушедших брендов за год подорожали вдвое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шины европейских брендов, которые остановили свои заводы в России и продукция которых теперь ввозится по параллельному импорту, за год подорожали вдвое. Об этом NEWS.ru сообщил член Союза автосервисов России Антон Наумов. А цены на шины среднеценового сегмента «В» выросли на 30%.

Если клиент сейчас хочет купить шины европейского бренда [высокоценового] класса «А», то у него есть два варианта. Первый: нужный размер остался у дистрибьютора с прошлого года, тогда клиенту повезло. Второй: воспользоваться услугами серых дилеров, которые привозят ушедшие бренды через параллельный импорт. В этом случае ценник будет вдвое выше рыночной цены, которая была до санкций. И никакой официальной гарантии покупателю не предоставят, — рассказал Наумов.

В марте прошлого года ряд заграничных компаний, у которых были шинные заводы в РФ, приостановили производство. Например, французская компания Michelin, немецкий концерн Continental и японский Bridgestone прекратили ввоз шин в Россию. Финская Nokian Renkaat и итальянская Pirelli заявили о прекращении инвестиций в производство шин в России. Затем ряд компаний сообщили об уходе из России и передаче бизнеса российским предпринимателям.

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