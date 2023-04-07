Надо купить шины: какие бренды остались в России, как выбрать летнюю резину Во что россияне будут «переобуваться» этой весной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на нестабильную погоду, многие уже начали менять зимнюю резину на летнюю, а кому-то уже пора покупать новую. Однако за год санкций цены и качество шин сильно изменились. Ударят ли по карману эти перемены и станет ли опаснее ездить на новой резине, рассказывает NEWS.ru.

Какими были «резиновые» санкции

Вскоре после начала спецоперации на Украине Евросоюз перестал закупать шины российского производства. А ведь до этого резину из РФ активно поставляли на европейский рынок. Некоторые заводы продавали за границу до половины своей продукции, сказала NEWS.RU исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева.

Сократились и поставки импортного сырья, в том числе каучука, на заводы в РФ. Из-за этого производители были вынуждены резко начать искать потенциальных российских производителей и альтернативных зарубежных, зачастую со сложными цепочками поставок, говорит Чурмеева.

В результате производство шин сократились на 19% за январь — сентябрь 2022 года. Сейчас некоторым заводам удалось частично стабилизировать ситуацию с сырьем и сохранить стандарты качества, добавляет Чумреева. Но прогнозировать темпы производства в этом году там не берутся: все еще сильно зависят от импортных материалов.

Какие производители ушли из России

В марте прошлого года ряд зарубежных производителей шин приостановили работу своих заводов в РФ. Например, французская компания Michelin, немецкий концерн Continental и японский Bridgestone прекратили ввоз шин в Россию. Финская компания Nokian Renkaat заявила о прекращении инвестиций в производство шин в России. Затем ряд компаний заявили об окончательном уходе из страны и продаже своего бизнеса российским предпринимателям.

Что стало с оборудованием для производства и ремонта шин

Еще одной проблемой остается ремонт и обновление заводского оборудования. Сегодня все заводы работают на зарубежной технике, говорит Чурмеева. Это касается не только станков, но и пресс-форм, в которых шины «выпекаются». Над их обслуживанием и импортозамещением сейчас думают и производители, и чиновники, добавила глава Ассоциации производителей шин.

Проблемы есть не только у заводов, но и у автосервисов, рассказал NEWS.RU коммерческий директор сети сервисов «На Ходу» Антон Наумов. Когда ему потребовалось заменить немецкие станки для шиномонтажа, их оказалось очень сложно найти. Новые поставки станков прекратились вместе с поставками шин, объясняет бизнесмен.

В конце концов ему повезло — нужные модели нашлись на складских остатках. Но в целом выбор у автосервисов невелик: либо покупать китайское оборудование сомнительного качества, либо станки отечественного производства. Отзывы о них неплохие, но в сети Наумова их еще не испытывали.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что стало с доступностью резины

В 2021-м, до начала спецоперации на Украине, из всех импортных шин в России 28% были китайскими, 16% — корейскими, 11% — японскими, 8% — белорусскими, 6% — сербскими, 5% — польскими, 4% — немецкими, 4% — турецкими, еще 18% приезжали из других стран. Сегодня же, как говорят в Союзе автосервисов России, на всем российском рынке европейских брендов — не более 10%. Зато 30–40% марок представлены корейцами и еще 50% — китайцами. При этом дилеры отмечают приток малоизвестных брендов из Поднебесной.

«Появились десятки китайских производителей, о которых мы не слышали и качество продукции которых невозможно оценить: ранее они не продавались в России. Рынок насытился и корейскими шинами, к примеру Nexen и Kumho. Но они полностью закрывают только средний сегмент автомобилей», — сказал представитель сервисов «На Ходу» Наумов.

Как выросли цены на шины

Все происходящее сказалось и на розничной цене покрышек. За 2022 год, только по данным Росстата, она в среднем выросла на 23,5%. Впрочем, в Союзе автосервисов России утверждают: реальный рост цен — 30% для шин среднеценового сегмента «В». Шины же тех брендов, которые вообще ушли из страны, а теперь доставляются по параллельному импорту, подорожали вдвое, говорят в объединении.

«Если клиент сейчас хочет купить шины европейского бренда высокоценового класса „А“, то у него есть два варианта. Первый: нужный размер остался у дистрибьютора с прошлого года, и тогда клиенту повезло. Второй: воспользоваться услугами серых дилеров, которые привозят ушедшие бренды через параллельный импорт. В этом случае ценник будет вдвое выше рыночной цены, которая была до санкций. И никакой официальной гарантии покупателю не предоставят», — рассказали в Союзе автосервисов России.

Что станет с гарантийным обслуживанием

Что станет с гарантийным обслуживанием, которое предоставляли в Michelin, Bridgestone, Continental и Nokian, вопрос. Здесь покупателям лучше все уточнять при покупке.

«Ранее авторизованные центры продаж предоставляли расширенную гарантию на один год. Человек, даже по своей вине попав в яму и повредив покрышку, получал новую шину бесплатно. Издержки нес производитель. Будущее этого механизма под вопросом», — посетовал Антон Наумов.

Но он отметил: итальянская компания Pirelli, пока пусть и ограничившая производство, продолжает работать по прежней гарантийной схеме. О действии расширенной гарантии в течение 2023 года заявляло и российское представительство Continental (ООО «Континентал Тайрс РУС»).

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Справятся ли в России с импортозамещением

В Ассоциации производителей шин считают, что заводы, которые сейчас есть в России, в целом смогут удовлетворить потребности водителей. Правда, пока те предприятия, что россияне купили у иностранцев, в основном выпускают шины наиболее популярных размеров. Наличие шин для внедорожников и кроссоверов от 18-го радиуса и выше сильно зависит от импорта, признает Чурмеева.

Впрочем, часть дистрибьюторов скептически оценивают качество будущей продукции. Да, европейцы продали свои заводы россиянам, но технологии оставили себе, говорит Антон Наумов. По его словам, рисунок протектора обеспечивает лишь около 10% эксплуатационных характеристик шины, а 90% дает резиновая смесь, которую раньше делали из импортного сырья. Поэтому если сейчас автовладелец может купить европейские шины нужного типа и размера, это стоит сделать, советует эксперт.

Что нужно знать для покупки летней резины

При покупке новых шин к лету у рядового покупателя проблем не будет, говорит Наумов. Также не стоит беспокоиться владельцам внедорожников: AT- и MT-резину для проезда по бездорожью успешно производят и корейские, и китайские бренды.

Но сложности могут возникнуть у владельцев в том числе дорогих авто, использующих технологии Run-Flat. Они позволяют продолжать движение после прокола шины. Корейская резина с такой технологией если и поступает в Россию, то в ограниченном количестве. А китайская еще недостаточно проверена на дорогах, с ней водителям «придется экспериментировать на свой страх и риск», говорит Наумов.

В Ассоциации производителей шин советуют в первую очередь думать о безопасности при выборе новой резины. Ведь быстрый маневр или остановка могут спасти жизнь. Поэтому если высота протектора летних шин уменьшилась до минимально допустимого значения в 1,6 мм, их нужно менять. «Не стоит откладывать покупку, если шины на вашем автомобиле не вызывают уже стопроцентной уверенности», — советует Чурмеева.

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