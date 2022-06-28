Производитель шин Nokian Tyres свернет бизнес в России

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Финский производитель шин Nokian Tyres сообщил об уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине и антироссийских санкций. В сообщении, опубликованном на сайте компании, указано, что уход с рынка будет «контролируемым», в процессе него компания будет наращивать мощности своих заводов в Соединенных Штатах и Финляндии.

После тщательного рассмотрения и оценки различных вариантов мы решили восстановить Nokian Tyres без присутствия в России и сосредоточиться на возможностях роста на других наших основных рынках, — говорится в сообщении.

В рамках этого процесса Nokian Tyres во втором квартале 2022 года спишет российские активы стоимостью около €300 млн. С учетом обесценивания стоимость чистых активов Nokian Tyres в России и Белоруссии на 31 мая 2022 года составила около €400 млн.

В компании также подчеркнули, что решение не было легким, поскольку они ценят 1600 сотрудников, работавших на предприятиях, и достижения за 17 лет на российском рынке.

Ранее об уходе с российского рынка объявил финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila. Руководство компании ищет покупателей своего бизнеса в России. Там пояснили, что соответствующее решение принято по причине неспособности «устойчиво работать даже на этом минимальном уровне».

Позднее финская компания по производству оборудования для обработки древесины Ponsse PLC продала акции своей «дочки» ООО «Понссе» российской компании «Бизон». Компания анонсировала намерение покинуть российский рынок 15 июня 2022 года.