Финский производитель по обработке древесины продал российскую «дочку» Финский производитель по обработке древесины Ponsse продал российскую «дочку» компании «Бизон»

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Финская компания по производству оборудования для обработки древесины Ponsse PLC продала акции своей «дочки» ООО «Понссе» российской компании «Бизон», говорится в пресс-релизе Ponsse. Договор купли-продажи был подписан 28 июня. Также отмечается, что Ponsse анонсировала свой уход с российского рынка 15 июня 2022 года.

Сегодня, 28 июня 2022 года, Ponsse подписала договор купли-продажи, согласно которому операции Ponsse в России перейдут к ООО «Бизон» после того, как все условия сделки будут выполнены, — говорится в сообщении.

Сумма сделки не разглашается.

В компании добавили, что Ponsse в результате этого решения не станет фиксировать любые значимые убытки или прибыль в отчете о прибыли за II квартал.

Ранее об уходе с российского рынка объявил финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila. Руководство компании ищет покупателей своего бизнеса в России. Там пояснили, что соответствующее решение принято по причине неспособности «устойчиво работать даже на этом минимальном уровне».