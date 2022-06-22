Россия останется без финской краски Финская компания Tikkurila покинет российский рынок

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Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila объявил об уходе с российского рынка, говорится в пресс-релизе компании. Руководство компании планирует распродать свой бизнес в России.

В релизе говорится, что соответствующее решение принято по причине неспособности «устойчиво работать даже на этом минимальном уровне».

С начала спецоперации мы продолжали продавать минимальное количество товаров, этих продаж было достаточно, чтобы получить прибыль и оплатить труд наших сотрудников. Мы также не продавали нашу продукцию, например, российским госструктурам или авиационной промышленности, — говорится в релизе.

В компании подчеркнули, что если она получит прибыль за операции в России за 2022 год, то эту прибыль передадут некоммерческим организациям, занимающимся гуманитарной деятельностью.

С начала спецоперации России на Украине деятельность финских компаний на территории РФ стремительно сворачивается. На это есть ряд причин, одними из которых являются введенные против России западные санкции и серьезные трудности с логистикой. Кроме того, Финляндия вместе со Швецией заявили о намерении присоединиться к НАТО, что тревожит Россию на фоне частых заявлений российских властей о недопустимости расширения военного блока на восток, к границам РФ.

Ранее финская энергетическая компания Fennovoima сообщила о расторжении контракта со входящей в госкорпорацию «Росатом» финской компанией RAOS Project на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Отмечается, что данное решение принято из-за ситуации на Украине и задержек в реализации проекта.

В последних числах апреля концерн Valio, производящий молочную продукцию, заявил о продаже российского производства компании Velkom. Завершение сделки, как отметили в компании, будет означать ее полное прекращение деятельности на территории России.