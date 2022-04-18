Немецкий производитель шин Continental временно возобновил работу в Калуге

Немецкая компания по производству шин Continental временно продолжит работать на своём заводе в Калуге. По словам руководства компании, эта мера вынужденная и была принята для того, чтобы защитить работников от возможных уголовных последствий при полной остановке работы, пишет Reuters.

Наши сотрудники и менеджеры столкнутся с серьёзными уголовными последствиями, если мы не будем удовлетворять местный спрос, — приводит агентство слова собеседника из компании.

Уточняется, что возобновлено производство только гражданской продукции.

О решении приостановить свою деятельность в России Continental заявила 8 марта. Также компания остановила экспортные и импортные поставки. В России на немецком производстве работают 1,3 тысячи человек. Кроме завода в Калуге организация имеет офисы продаж в Москве, а также участие в совместном заводе под Казанью, где производят тахографы для коммерческих автомобилей.

Ранее производитель бытовой химии Henkel принял решение прекратить деятельность в России на фоне действий на Украине и запустил все необходимые для этого процессы. Как сообщается на сайте компании, все 2500 сотрудников Henkel в РФ будут продолжать работать и получать зарплату.