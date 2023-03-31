Россиян предупредили об опасности раннего перехода на летнюю резину Автоэксперт Кадаков: слишком ранний переход на летнюю резину создает риск аварий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работник шиномонтажной мастерской во время смены зимней резины на летнюю в Москве

Менять зимнюю резину на летнюю пока рано, а спешить с этим не стоит, заявил в беседе с ИА SM.News автоэксперт Максим Кадаков. По его словам, асфальт до сих пор может быть подмороженным, несмотря на хорошую погоду. Он пояснил, что это создает риск аварийной ситуации для машин на летних шинах.

Асфальт подмороженный, вы не справитесь с управлением, попадете в аварию. Я советую не спешить. Рано еще. Даже сейчас в Москве, несмотря на хорошую погоду, — отметил Кадаков.

Автоэксперт подчеркнул, что весенняя переобувка не так критична, как осенняя. Он уточнил, что осенью машина с летней резиной может попасть в аварию, если выедет на замерзшее покрытие. При этом если водитель некоторое время будет ездить на зимних шинах после потепления, ничего страшного в этом не будет, пояснил специалист.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что жителям Центрального федерального округа (ЦФО) еще рано задумываться о смене зимней резины на летнюю. По его словам, до середины апреля в Центральной России часто бывают ночные заморозки, а утром — гололедица. Он добавил, что следует начинать подготовку к смене резины после первой недели апреля.