Еще один производитель шин уйдет с российского рынка Немецкий производитель шин Continental планирует уйти с российского рынка

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Немецкий производитель шин Continental планирует уйти с российского рынка, заявил генеральный директор компании Николай Сетцер в пресс-релизе на сайте. Компания продаст шинный завод в Калуге. Continental также участвовал в совместном предприятии в Чистополе в Татарстане, где выпускались тахографы для коммерческих автомобилей. На компанию работало более одной тысячи российских сотрудников.

Ситуация на Украине является причиной нашего контролируемого ухода из России. Это означает продажу нашей деятельности, в том числе нашего завода в Калуге. Мы находимся на продвинутой стадии процесса продажи,— сказал Сетцер.

Ровно год назад компания сообщила, что приостанавливает деятельность в стране.

Летом 2022 года известная французская компания по производству шин Michelin сообщила, что собирается передать свою деятельность в России под местное управление. С российского рынка также ушла финская компания Nokian Tyres.

Автоэксперт Владимир Моржаретто отмечал, что в России есть качественная резина среднеевропейского уровня. Специалист назвал российские бренды «КАМА» и Cordiant в качестве примера «неплохих» отечественных производителей шин.