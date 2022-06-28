Производитель шин Michelin уйдет из России Производитель шин Michelin уйдет из России, продав бизнес менеджменту

Фото: IMAGO/Joaquim Ferreira/Global Look Press

Известная французская компания по производству шин Michelin собирается передать свою деятельность в России под местное управление, говорится в заявлении компании. Это должно произойти уже до конца текущего года.

Michelin теперь подтверждает, что технически невозможно возобновить производство, в частности, из-за проблем с поставками в условиях общей неопределенности, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что еще одна зарубежная компания — мировой лидер по производству лифтов и эскалаторов KONE — решила покинуть Россию. При этом корпорация обещает сохранить гарантийное обслуживание всех своих объектов, а также завершить уже начатые на территории страны проекты.