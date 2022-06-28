«У нас и у самих неплохая резина»: автоэксперт об уходе компаний с рынка РФ Автоэксперт Моржаретто: уход западных производителей резины для авто не повлияет на рынок РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России есть качественная резина среднеевропейского уровня, заявил автоэксперт Владимир Моржаретто в ответ на новость об уходе финского производителя шин Nokian Tyres и французской компании Michelin с российского рынка. В разговоре с NEWS.ru специалист назвал российские бренды «КАМА» и Cordiant в качестве примера «неплохих» отечественных производителей шин.

У нас и у самих есть неплохая резина. Причем по качеству она, конечно, не премиального сегмента, но на твердом среднеевропейском уровне находится уверенно, особенно если сравнивать с позиции «цена — качество». Как пример могу привести отечественных производителей резины «КАМА» и Cordiant, — сказал Моржаретто.

Ранее компания Michelin заявила о намерении передать свой бизнес в России под местное управление. Это должно произойти уже до конца текущего года.

Кроме того, представители Nokian Tyres сообщили об уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине и антироссийских санкций. В компании уточнили, что уход с рынка будет «контролируемым», в процессе него компания будет наращивать мощности своих заводов в США и Финляндии.