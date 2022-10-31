Bridgestone уйдет с российского рынка через несколько месяцев

Японский производитель шин Bridgestone начал поиск покупателей на свои российские активы, сообщается в пресс-релизе на сайте компании. Сообщается, что Bridgestone рассчитывает уйти с российского рынка в течение нескольких месяцев и ищет локального инвестора.

Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса,— говорится в сообщении.

Ранее автоэксперт Виталий Архиреев дал автомобилистам ряд советов по покупке подержанных шин в условиях остановки работы нескольких крупных заводов по производству автомобильных покрышек. По его словам, при покупке важно разбираться в маркировке резины, а также понимать, на какой неделе какого года выпущена шина и каким техническим параметрам она должна соответствовать. Срок службы шины составляет пять-шесть лет, и подержанным шинам также может понадобиться ошиповка. Эксперт уточнил, что эта операция стоит не очень дорого, поэтому стоимость купленной с рук резины в любом случае будет ниже, чем у магазинной.

