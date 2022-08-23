Персидский марш: новые подробности пришествия SAIPA и Iran Khodro в Россию На выставке MIMS 2022 в Экспоцентре два главных иранских автопроизводителя объявили о планах выхода на российский рынок

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Два крупнейших иранских автомобилестроительных холдинга SAIPA и Iran Khodro заявили о намерении выйти на российский рынок. Для первого этапа экспансии каждый из них подготовил по одной достаточно свежей модели — недорогому седану компакт-класса. Все подробности в эксклюзивном репортаже NEWS.RU

История с продолжением

Iran Khodro — не новичок на российском рынке. Выпускаемые компанией автомобили уже продавались в нашей стране в «нулевых», но в силу ряда причин были вынуждены покинуть ее. Однако интерес у производителя сохранился. Впоследствии бренд несколько раз заявлял о себе на московских выставках и даже на «Интеравто» в прошлом году показывал свои новинки: Dena+, Runna+ и Tara.

Впрочем, как рассказал NEWS.RU директор по экспорту и маркетинговым исследованиям Iran Khodro Амир Кианманеш, компания не хотела повторять прошлых ошибок и предпочла подготовиться к реваншу, выжидая подходящий момент:

Сейчас, когда на Россию оказывается сильное санкционное давление и страну один за другим покидают иностранные автобренды, нам кажется, пришло наиболее благоприятное время для возвращения. Я пока не могу сообщить детали, но уже близки к завершению переговоры, которые компания вела с целым рядом крупнейших российских дистрибьюторов и сборочных площадок. Целью этих переговоров был выбор оптимальных партнеров для реализации полномасштабного выхода марки на рынок, — сказал он.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Iran Khodro

Планы компании действительно грандиозные. Начнут с поставки импортных автомобилей и их продажи через собственную дилерскую сеть, в максимально сжатые сроки хотят перейти к локальному производству на мощностях местного партнера. Потенциально, в текущих условиях, собеседник NEWS.RU видит возможность для реализации до 30-40 тыс. машин Iran Khodro в год. Благо в арсенале производителя семь довольно современных моделей. Премьера четырех из них состоялась в течение последних трех лет. Это Samand+, Soren+, Runna+ и Tara, на которую делается главная ставка — она должна возглавить процесс, первой выйдя на рынок. Старт продаж намечен на конец 2022 — начало 2023 года.

По словам Амира Кианманеша, уже проводятся сертификационные испытания и после решения всех формальностей автомобиль станет доступен российской аудитории.

IKCO Tara — седан С-сегмента, выпускаемый с 2021 года. Он базируется на платформе IKP1 компании Iran Khodro, которая является модифицированной версией платформы PF1 от PSA и, по сути, представляет собой немного подкорректированный иранскими инженерами Peugeot 301. Его история весьма любопытна: после заключения так называемой «иранской ядерной сделки» Iran Khodro и Peugeot Citroën намеревались совместно производить Peugeot 301, Peugeot 208 и Peugeot 2008 на СП IKAP (Iran Khodro Automobile Peugeot). Но с введением санкций США Peugeot покинул Иран, поэтому Iran Khodro пришлось модифицировать Peugeot 301, чтобы выпускать его самостоятельно. В результате получилась модель Tara, которую показали высокому иранскому руководству 19 февраля 2020 года.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Iran Khodro

Седан сохранил примерно 92% деталей первоисточника, в том числе элементы силовой конструкции кузова, боковые кузовные панели и крышу (наибольшие изменения коснулись дизайна фронтальной и кормовой части, оформления салона). Так что с запчастями к нему проблем однозначно не возникнет — они есть и в оригинальном, и в альтернативном исполнении. Впрочем, организация в России склада запчастей — один из основных пунктов стратегии производителя.

IKCO Tara оснащается 1,6-литровым двигателем TU5P, представляющим собой улучшенную версию французского TU5 и развивающим 113 л. с. при 5800 об/мин. Максимальный крутящий момент — 144 Нм при 4000 об/мин. Мотор агрегатируется либо 5-ступенчатой механической, либо 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В базовое оснащение входят системы контроля давления в шинах, помощи при старте с места, программа контроля устойчивости (ESP) и система контроля тяги.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Iran Khodro

После презентации на «Интеравто» в прошлом году представители компании собрали отзывы и, как сказал NEWS.RU Амир Кианманеш провели адаптацию модели для российского рынка. У автомобиля усилили подвеску и климатическую систему, применили более износостойкие материалы для отделки салона, оптимизировали опциональное наполнение. Цена для российского рынка пока не разглашается, но на родине IKCO Tara стоит в районе 10 тыс. долл. В нашей стране ценовым ориентиром для машины станет семейство Lada Vesta.

А кроссовер Rira, представленный в Иране на днях, пока в планы российской интервенции IKCO не входит: автомобиль еще не выпущен в серию в Иране, так что, фактически, его нет в модельной гамме.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Iran Khodro

Дебют SAIPA

Планы SAIPA менее фундаментальны. На организацию собственного локального производства компания не замахивается, а ограничивается поиском российского дистрибьютора, которому сможет доверить создание дилерской сети, отвечающей за продажи и обслуживание импортируемых автомобилей. А также поддержание локального склада запчастей. Переговоры в настоящее время активно ведутся с несколькими крупными операторами рынка. Соответственно не ясна и дата старта продаж, однако, по словам представителей экспортного менеджмента производителя, уже запущен процесс омологации и получения ОТТС.

Первой моделью для нашей страны назначен SAIPA Shahin («Ястреб» в переводе с персидского). Как и Tara, это компактный седан C-сегмента. Впервые его анонсировали в 2018 г. как Roham, но в 2020 г. переименовали в Shahin. Под этим названием автомобиль запустили в массовое производство в декабре 2020 г.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Мухаммед Али Теймури - Директор управляющей группы компании SAIPA

Shahin построен на платформе SAIPA SP1, которая декларируется как первая национальная платформа от начала и до конца разработанная в Иране. Хотя между строк в Гугл.Переводчике представитель компании, пожелавший сохранить инкогнито, признается, что отправной точкой для SP1 стала платформа Toyota B, используемая, например, на Toyota Yaris XP90 и ряде других компактных автомобилей маститого японского бренда. Архитектура ориентирована на автомобили малых классов, преимущественно с передним приводом.

Седан комплектуется 1,5-литровым двигателем M15TC с турбонаддувом. Впрочем, обольщаться не стоит — на выходе лишь 110 л. с. при 5000 об/мин. Правда момент куда более привлекательный — 178 Нм уже на 2500 об/мин. КПП пока только механическая 5-ступенчатая. 6-ступенчатый «автомат» ожидается в первой половине 2023 г.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru SAIPA Shahin

Из опционального оснащения стоит назвать круиз-контроль и климат-контроль, систему бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой, 7-дюймовую мультимедийную систему, систему контроля давления в шинах, камеру заднего вида, электрорегулировки водительского сиденья. Подушек безопасности — лишь 2. Вспомогательные ассистенты: только ABS+EBD и BAS (тормозной ассистент).

Средняя цена SAIPA Shahin в Иране — в районе 12 тыс. долл. У нас по предварительным оценкам, скорее всего, дешевле 20 тыс. долл. приобрести автомобиль не получится. Даже, несмотря на довольно скромнsq по сравнению с Iran Khodro Tara уровень комплектации.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru SAIPA Shahin

Для второй волны экспансии производитель припас более дешевые, но и менее свежие модели. Это Quik (хэтчбек), Quik R и R+ (кросс-версии хэтчбека), а так же седан Saina, которые примерно на 20-30% дешевле флагмана. Их опциональное оснащение, несмотря на наличие вариатора, заметно слабее. Этим и объясняется низкая стоимость. Впрочем, точно ли именно эти модели придут за SAIPA Shahin не ясно. Представители компании не исключают корректировки первоначальных планов после начала продаж.