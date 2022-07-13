Общественники попросили ФАС и прокуратуру проверить Mercedes

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

«Общественная потребительская инициатива» направила в ФАС и прокуратуру просьбу проверить законность передачи АО «Мерседес-Бенц Рус» запчастей аффилированному с ним юридическому лицу ООО «Даймлер Камаз Рус». Авторы обращения считают, что запчасти выставят на продажу вместо того, чтобы передать их по гарантийному обслуживанию дилерам и владельцам автомобилей, пишут «Известия».

Компании совершили преднамеренные согласованные действия в несколько этапов, считает глава ОПИ Олег Павлов. Первый — это появление соглашения, согласно которому «Мерседес-Бенц Рус» обязалось отгрузить ООО «Даймлер Камаз Рус» весь выкупленный ассортимент грузовых запчастей в полном объёме и без остатка. Соглашение исполнено не было, в результате чего ООО «Даймлер Камаз Рус» подал в суд на «Мерседес-Бенц Рус».

Здесь Mercedes-Benz Group ведет себя нетипично, если не странно. Получив иск, АО, несмотря на то что предметом притязаний является весь имеющийся объём грузовых запчастей, не представило суду никаких письменных возражений относительно исковых требований, — говорится в заявлении ОПИ.

Ответчик лишь ограничился устными пояснениями, которые не были отражены в судебном акте и остаются неизвестными.

Складывается впечатление, что стороны по договорённости довели дело до суда, чтобы передачу всех запчастей одному лицу, не являющемуся дилером, не могли оспорить другие компании, которым Mercedes обязан поставлять детали по гарантии. В итоге и бизнесу, и частным автовладельцам придётся их покупать, — пояснил позицию компаний Павлов.

Согласно решению суда, «Мерседес-Бенц Рус» обязано передать ООО «Даймлер Камаз Рус» все имеющиеся у него запчасти к грузовым автомобилям Mercedes-Benz. Решение не обжаловано, оно вступит в силу 17 июля. Если апелляционная жалоба до указанного времени так и не поступит, то в действиях компаний, входивших в единый холдинг, будут усматриваться признаки сговора.

В частности, это недопущение поступления грузовых автозапчастей российским физическим и юридическим лицам. А также автодилерам, автовладельцам, перед которыми «Мерседес-Бенц Рус» несёт ответственность по импорту и поставке продукции.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи имущества своего российского подразделения «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров. Отмечается, что в случае завершения сделки, немецкий автоконцерн прекратит работать в России напрямую.