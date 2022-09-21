Минпромторг: производство российских электромобилей начнется в этом году Глава Минпромторга Мантуров: запуск производства электромобилей намечен на 28 сентября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запуск производства российских электромобилей намечен на 28 сентября, заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. В интервью KP.RU он отметил, что развитие электродвижения имеет большие перспективы, и на данный момент это современный и экологичный тренд. По словам главы ведомства, организовать массовое производство электромобилей несколько проще, чем автомобилей с классическим двигателем внутреннего сгорания.

Согласно условиям инвестиционных контрактов, компании «Моторинвест» (Липецкая область) и «Электромобили мануфэкчуринг рус» (Москва) уже в этом году запустят производство электромобилей. Запуск намечен на 28 сентября, — сказал Мантуров.

Он отметил, что сейчас мировой автопром движется по пути электрификации транспортных средств и несмотря на сложные географические особенности отдельных регионов развитие электродвижения в России имеет большие перспективы.

Мантуров добавил, что сейчас совместно с Минэнерго России разрабатываются технические характеристики оборудования стационарной автомобильной зарядной станции публичного доступа, которая обеспечит возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта.

Ранее стало известно, что в России в 2023 году могут ввести бесплатный проезд по платным трассам для электротранспорта. Норму предлагается установить на три года. По мысли авторов проекта, это позволит повысить привлекательность покупки электромобилей.