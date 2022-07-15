План по осени читают: АвтоВАЗ готовится к глобальным переменам Xray снят с производства, а вероятность появления Lada Duster минимальна: АвтоВАЗ станет технологически суверенным

Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости

АвтоВАЗ прощается с моделью Xray: дилеры уже получили указания убрать машину из парков для тест-драйва. Тем временем и новый глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что до конца года возобновления производства Xray точно не произойдет. Странный пятидверный хэтч не выпускают с конца февраля 2022-го по всем понятным причинам: он был недостаточно локализован. Отказ от Xray — первый звоночек, который скоро может оформиться в полный отказ от французского наследия: АвтоВАЗ не собирается зависеть от сторонних партнеров.

Logan умирает последним

Вероятность организации производства в Тольятти Duster под брендом Lada, по мнению инсайдеров, стремится к нулю: для сборки Duster требуются компоненты, попавшие под санкции, уровень локализации этой модели минимален. Бывший московский завод Renault, ставший госсобственностью, адаптируют сначала под отверточную сборку китайских моделей под брендом «Москвич». Переносить сборочную линию из Москвы в Тольятти слишком затратно. И прибыли с такого кроссовера не будет почти никакой.

Последний гвоздь в бампер Duster: с точки зрения бизнеса, его сборка под маркой Lada, как и любой другой модели на базе платформы Renault, обяжет российское предприятие выплачивать роялти, которые, по словам Соколова, «съедят почти всю маржу». Та же проблема — с Logan и Sandero: в теории, выпускать можно и их, но выплаты французам сделают это невыгодным и трудоемким процессом.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе АвтоВАЗа, главная задача автогиганта на ближайшую перспективу — возобновить собственную модельную линейку и наладить поставки необходимых компонентов в достаточных объемах. К осени АвтоВАЗ объявит новую стратегию развития, которая станет частью объявленной президентом страны программы по возрождению российского автопрома.

Инсайдеры, опрошенные NEWS.ru, уверены: наработки и платформы Renault медленно, но неумолимо будут выводиться из актуального модельного ряда.

На данный момент у АвтоВАЗа работают конвейеры по сборке Granta и Niva Legend. Велика вероятность скорого перезапуска универсалов Largus — завод смог собрать комплектующие для выпуска около 20 тысяч экземпляров до конца года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всё на «Весту»

Уже известно, что вице-президентом по техническому развитию перезапускаемого АвтоВАЗа назначен Евгений Шмелев, отвечал за создание платформы BC, из которой потом уже, под руководством Бу Андерссона, путем отсеивания ненадежных производителей компонентов из Самарской области и адаптации под номенклатуру Renault получилась Vesta — по мнению многих, лучшее, что сделал АвтоВАЗ за всю историю. Правда, и самая противоречивая модель 10-го семейства так же была поставлена на конвейер под руководством Шмелёва. Но это — уже часть истории.

Именно Lada Vesta в ближайшие годы может стать настоящим «локомотивом» заводов в Тольятти и Ижевске. Разумеется, после того, как поставки современных компонентов будут налажены не просто в достаточном объеме, а с некоторым запасом: перезапуск сборки «Вест» уже отложен на начало 2023 года и не исключено, что и эта дата не окончательная.

На базе Vesta в среднесрочной перспективе, то есть, от 3 до 5 лет, будет разработано несколько новых моделей, в том числе и кроссоверы. Информации по этим проектам на данный момент быть не может: окончательно перспективный модельный ряд будет обнародован вместе со стратегией развития АвтоВАЗа.

Дальше — буквально больше

Все наработки, примененные в так и не вышедшей новой «Ниве», которую уже фактически подготовили к серийному выпуску и должны были поставить на конвейер в 2023 году, будут «убраны в ящик», поскольку АвтоВАЗ едва ли решится развивать сложную архитектуру CMF-B, под которую уже адаптировали и будущую Lada Granta, и новые Logan и Sandero. Последние должны были поступить к дилерам уже во второй половине 2022 года, но уход Renault в последний момент эти планы отменил.

В долгосрочной перспективе Соколов рассчитывает уже на совершенно новую российскую платформу, которую вазовцы будут разрабатывать совместно с НАМИ. По предварительным расчетам, работы по подготовке новой масштабируемой платформы, которая позволит АвтоВАЗу выйти в сегмент С (более известен, как «гольф-класс») займут 3-4 года. В ближайший год на эти цели выделят миллиард рублей.