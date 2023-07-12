Land Cruiser Prado: что известно о новом внедорожнике Toyota Компания представила первый снимок автомобиля. Чем новый Prado будет отличаться от других моделей

Фото: Пресс-служба Toyota

Land Cruiser 300

Toyota представила первую фотографию нового внедорожника Land Cruiser Prado. Пока виден только профиль модели, но зато она стоит рядом с легендарным Land Cruiser FJ40, который показали в 1960 году. Как будет выглядеть новый Prado внутри и снаружи, останется ли он настоящим внедорожником — в материале NEWS.ru.

Как будет выглядеть Land Cruiser Prado

Революции во внешнем виде Land Cruiser Prado ждать не стоит — японцы не раз говорили, что эта модель популярна из-за ее консерватизма и надежности. Именно поэтому на первом тизере рядом с новой моделью и оказался Land Cruiser FJ40, который лег в основу мифа о «Крузаке» как о машине, которая может проехать, где угодно.

Прогноз NEWS.ru: новый автомобиль будет выполнен в стиле Land Cruiser 300 и получит большую решетку радиатора и узкие передние фары.

Фото: Пресс-служба Toyota Land Cruiser 300 и Land Cruiser FJ40

Каким будет салон нового Land Cruiser Prado

Говорить о том, что будет в салоне Land Cruiser Prado нового поколения, пока преждевременно. Можно предположить: внутри он напомнит Lexus GX. Если это так, то у машины появится большой центральный тоннель между передними креслами, на котором будет расположен рычаг управления трансмиссией, беспроводная зарядка для смартфона и несколько клавиш (причем, речь идет о «физических», а не виртуальных кнопках, как на многих современных автомобилях).

Вся информация станет выводиться на гигантский 14-дюймовый экран. И в отличие от моделей Tesla он будет расположен не горизонтально, а вертикально. Еще один дисплей заменит приборную доску перед глазами водителя.

В базовой версии в салоне будет пять мест, однако появятся и шести- или семиместные модели. Причем все сиденья будут иметь функцию подогрева.

Прогноз NEWS.ru: внутри Prado будет похож на Lexus GX нового поколения, но кожаная отделка будет чуть попроще.

Фото: Пресс-служба ToyotaИнтерьер Land Cruiser 300 Фото: Пресс-служба ToyotaИнтерьер Land Cruiser 300

Сохранит ли Land Cruiser Prado рамную конструкцию

Новый Land Cruiser Prado сохранит традиционную рамную конструкцию, которую имел еще первый «Крузак» (точнее автомобиль Toyota BJ, который появился в 1951 году). В основе будет лежать архитектура, на которой построены все последние внедорожники Toyota и Lexus (например, Land Cruiser 300, Lexus LX 600 и Lexus GX). Благодаря этому новый Prado получит более жесткий кузов и такую опцию как адаптивные амортизаторы.

Прогноз NEWS.ru: рама никуда не денется. Она станет еще крепче и надежней.

Фото: Пресс-служба ToyotaРамная конструкция Land Cruiser 300 Фото: Пресс-служба ToyotaРамная конструкция Land Cruiser 300

Что с проходимостью Land Cruiser Prado

Можно предположить, что в плане проходимости автомобиль будет прогрессивнее того, который компания выпускает сейчас. Модель сохранит все достоинства предшественников, но при этом получит массу новых.

Prado начнут продавать в «очень внедорожной версии». На заводе такую модель станут оснащать внедорожными покрышками, электронной блокировкой заднего дифференциала и активными стабилизаторами поперечной устойчивости с гидравлическим приводом (они помогут при преодолении самых сложных участков. — NEWS.ru).

Кроме того, новинка получит функцию «прозрачного капота». Благодаря системе видеокамер и проекционному экрану водитель будет видеть все, что происходит перед машиной. Это позволит точнее выбирать путь при езде по бездорожью.

Прогноз NEWS.ru: Новый Toyota Land Cruiser Prado будет претендовать на звание лучшего внедорожника современности.

Фото: Пресс-служба ToyotaLand Cruiser 300 Фото: Пресс-служба ToyotaLand Cruiser 300

Что будет под капотом Land Cruiser Prado

Базовым двигателем у машины будет 3,4-литровый дизельный мотор, который выдает 299 л. с. Кроме того, появится бензиновый шестицилиндровый агрегат объемом 3,5 л мощностью 349 л. с.

Но без гибридной версии сейчас не обойтись даже и такому внедорожнику как Prado. Поэтому любителям экологии компания будет предлагать силовую установку, которая состоит из 2,4-литрового бензинового мотора и электрического двигателя.

Появится ли полностью электрический Land Cruiser Prado? В свое время японские инженеры отвергали такую перспективу. По их словам, главная философия «Крузака» заключается в том, чтобы машина доставила водителя и пассажиров до любой точки на планете вне зависимости от условий и обстоятельств. Электрическая силовая установка создает много ограничений: например, как будет выбираться из леса машина, у которой сел аккумулятор? Из-за батарей внедорожник может стать значительно тяжелее, что негативно повлияет на его проходимость. Однако современная мода на электромобили, кажется, все-таки заставит руководство Toyota выпустить электрическую версию Prado.

Прогноз NEWS.ru: моторов V8 у Prado не будет, но современные шестицилиндровые агрегаты получат достаточную мощность.

Фото: Пресс-служба ToyotaДвигатель Land Cruiser 300 Фото: Пресс-служба ToyotaДвигатель Land Cruiser 300

Появится ли новый Land Cruiser Prado в России

Официальных продаж у нас в ближайшее время можно не ждать — Toyota еще весной 2022 года приостановила поставки машин в Россию, а весной 2023-го объявила о продаже своего завода в Санкт-Петербурге (там собирали седаны Toyota Camry и кроссоверы RAV4. — NEWS.ru). Японцы продали свои активы в России, поэтому шансов на то, что Toyota в ближайшее время вернется на российский рынок, не очень много.

Однако Land Cruiser Prado обязательно у нас появится — его будут завозить по так называемому параллельному импорту.

О ценах на модель говорить пока рано. Но можно не сомневаться, что новая машина будет стоить гораздо дороже предыдущего, который выпускается с 2009 года и в настоящий момент является одним из главных автомобильных долгожителей. В первую очередь рост стоимости будет обусловлен появлением новых электронных систем, а также тем, что Prado будет позиционироваться как более премиальная модель по сравнению с предыдущим поколением.

Прогноз NEWS.ru: если бы новый Land Cruiser появился в продаже сегодня, то в России бы он стоил около 10–12 млн руб.

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