Роскошь из Липецка: электрокроссовер Evolute Free удивил до начала продаж Липецк готовится стать электромобильной столицей России

Электрокроссовер Evolute Free / Фото Dongfeng

На заводе «Моторинвест» уже вовсю готовится производство целой линейки электромобилей под новым брендом Evolute. В планах — компактный седан, минивэн и два кроссовера, средний и роскошный, сопоставимый по габаритам с BMW X5. О последнем расскажем подробнее.

В производство «Моторинвест» собирается вложить 13 млрд рублей в ближайшие 11 лет. Производить будут лицензионную продукцию китайского концерна Dongfeng — еще несколько лет назад этот бренд и его подразделение DFM уже пытались занять долю российского авторынка, но пока безуспешно. В этот раз планы гораздо более серьезные: по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, через 11 лет, то есть к окончанию действия специнвестконтракта, уровень локализации продукции «Моторинвеста» достигнет 5000 баллов.

Для справки: уровень локализации по шкале Минпромторга означает, что чем выше балл, тем больше в автомобиле отечественных компонентов. Максимальный балл в системе — 8800. Среди самых локализованных моделей на нашем рынке называют, разумеется, продукцию АвтоВАЗа. Лидеры на данный момент — Lada Granta с 4621 баллом и более современная Lada Vesta с 3995 баллами.

Министр ожидает, что всего за 11 лет в Липецке будет произведено более 242 тысяч электромобилей пяти моделей. Будет создано почти 2 тысячи новых рабочих мест.

Пока нет ясности, как правильно произносится название суббренда Voyah, чей кроссовер Free должен стать флагманом нового бренда Evolute. Машину с новыми беджиками и госномерами Липецкой области уже заметили в Москве.

Электрокроссовер Evolute Free Телеграм-канал «Русский автомобиль»

Кроссовер Voyah Free был впервые показан в КНР в 2020 году. Габариты (4950×1950×1645 мм) позволяют отнести его к тому же сегменту, что и BMW X5, и некогда крайне популярному у нас Infiniti QX70. Правда, в спецификациях российской версии указана длина колесной базы 2875 мм, в то время как у китайского оригинала заявлено 2960 мм. Не исключено, что это просто неточность. Трудно представить, что китайские инженеры будут разрабатывать короткобазную версию специально под еще не запущенный проект в России.

В Китае Voyah Free бывает не только электрическим, но и гибридным, но в заявке «Моторинвеста» фигурирует исключительно одна модификация с двумя электромоторами и без ДВС. Общая мощность силовой установки обещана на уровне 694 л.с. При массе в 2330 кг Evolute Free должен разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды. Общий пробег, по данным для китайской версии, достигает 500 км по циклу NEDC, то есть в реальности можно ожидать около 400 км.

Сами представители Dongfeng по время презентации Voyah Free подчеркивали продвинутую аэродинамику кроссовера: за счет плоского днища и убирающихся ручек дверей коэффициент лобового сопротивления заявлен на отметке в 0,28 — у того же BMW X5 этот показатель составляет 0,31.

В качестве авторов дизайна экстерьера называется авторитетное бюро ItalDesign. В списке оснащения китайской версии фигурирует, например, пневмоподвеска, в салоне — три цветных экрана только на передней панели, есть проекция показаний приборов на лобовое стекло, кресла с массажем и вентиляцией, технология распознавания владельца по лицу (аналог FaceID). Любопытная «фишка» — четырехзонный климат-контроль с обработкой голосовых команд с помощью нейросетей: электроника способна сама определить, с какого места поступает запрос на изменение температуры, и настроить оптимальный микроклимат именно в этой зоне.

К сожалению, все вышеописанные «блага цивилизации» были обещаны покупателям в КНР. Что из этого доедет до локализованной версии, пока неизвестно. Нет данных и о ценах, сроках появления в продаже... Проект «Моторинвеста» вообще кажется исключительно загадочным: в заявленных характеристиках китайской и русской версии есть расхождения не только в области длины колесной базы, но и, например, в ёмкости батарей. Оригинальный Voyah в исполнении с двумя электромоторами (694 л.с.) оснащается тяговой батареей емкостью 88 кВт∙ч. В характеристиках, которые распространила пресс-служба «Моторинвеста», значится только 34,6 кВт∙ч, что при таких мощных электромоторах выглядит абсурдно: с маленькой батареей достичь запаса хода в 500 км невозможно. Есть нестыковки и в описании шасси: в КНР мощная версия «по умолчанию» комплектуется пневмоподвеской, в нашей гипотетически локализованной модификации заявлена пружинная...

Очень хочется верить, что этот проект не превратится в «прожект» вроде пафосного спортседана «Монарх»: в 2019 году медиапространство пестрило сообщениями, что в России уже разработали суперседан на электротяге с инновационным мотором мощностью до 800 л.с. Обещали тотальную локализацию и даже гарантию на 10 лет или миллион километров пробега. Такую надёжность планировалось обеспечить «высочайшим качеством материалов сборки и системой поощрения и штрафов коллектива». Правда, до демонстрации живого автомобиля так и не дошло: собранный на «коленке» прототип застрял в логистическом центре из-за неоплаты доставки. А позднее пытливые журналисты смогли познакомиться с макетом Monarch поближе и обнаружили жалкое подобие автомобиля, частично склеенного из фанеры, с наспех имплантированной ходовой от подержанного Nissan Leaf. В последние два года о «Монархе» ничего не слышно.