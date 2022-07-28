Дело в деталях: изучаем способы экономии на автозапчастях NEWS.ru выяснил, как сэкономить и даже иногда выиграть при обслуживании современного автомобиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С конца февраля 2022 года многие владельцы автомобилей отмечают многократный рост цен на запчасти и расходники. Стоимость обслуживания растет, несмотря на курсы валют. А без регулярного обслуживания и мелкого ремонта автомобиль нормально функционировать не может и не должен, поэтому вопрос подбора компонентов для машин сейчас стоит как никогда остро. Но есть и хорошая новость: сэкономить без потери качества и найти замену оригинальной новой детали нетрудно.

Рассмотрим самые распространенные сценарии: подбор деталей по артикулу от проверенных брендов запчастей, покупку китайских аналогов, узлов, восстановленных фабричным способом и, при полной безысходности, поиск деталей на «разборках».

Поиск аналогов по артикулу

У каждой детали есть уникальный артикул. Зная его, нужный компонент легко подобрать на автомобильных торговых площадках. Большинство позиций, подходящих под спецификацию конкретного артикула, будут иметь китайское происхождение. Заводы Китая и других стран Юго-Восточной Азии давно способны выпускать продукцию высокого качества. Многие крупные европейские и американские производители автозапчастей организовали свое производство в Поднебесной, внимательно следя за соблюдением технологических требований. Но детали локальных брендов обеспечить стабильности качества, к сожалению, иногда не в состоянии.

Но многие товарные группы китайская продукция закрывает далеко не полностью. Например, в насосах ГУР (гидроусилитель рулевого управления) и рулевых рейках китайцы могут предоставить максимум 60–70% необходимого России ассортимента. Все остальное они не делают по совершенно банальной причине — на их рынке этих запчастей попросту нет.

Нестабильность качества — основная проблема запчастей из КНР, — рассказал NEWS.ru генеральный директор Центра восстановления Reikanen Дмитрий Ладикайнен. — Поэтому ни один российский поставщик этих автокомпонентов никогда не сможет дать гарантии того, что приобретенные детали исправно прослужат положенный им срок. От партии к партии качество будет меняться — вслед за вполне сносной продукцией с большой вероятностью могут прийти запчасти абсолютно отвратительного качества.

Фото: Zhou Chao/Global Look Press

Разборки

Еще один вариант экономии — поиск автокомпонентов на «разборках». Для этого существуют всем известные площадки объявлений. Как правило, поиск не составляет большого труда и в итоге необходимая деталь находится. Но в любом случае эта деталь — «кот в мешке». Ее работоспособность, вероятнее всего, продавец подтвердить не сможет, поэтому результаты установки сложно прогнозируемы. Проще говоря, здесь автовладелец действует на свой страх и риск.

К тому же надо четко понимать, что в большинстве случаев ни о каком возврате денежных средств или замене дефектных автокомпонентов, приобретенных на разборке, речи не идет — эти полулегальные схемы лежат за рамками российского законодательства.

Восстановленные детали

Приобретение восстановленных в промышленных условиях автокомпонентов лишено всех описанных выше рисков, а экономия относительно цены новой оригинальной запчасти может быть весьма ощутима. Компании-ребилдеры работают в полном соответствии с российским законодательством, обеспечивая гарантийную поддержку своей продукции. Как правило, гарантия длится до одного года. Такие компании готовы проводить возвраты и обмены товаров, консультировать покупателей по вопросам установки и эксплуатации запчастей. Поэтому взаимодействие с ними всегда прозрачно и предсказуемо.

Эта отрасль существует не первый год и насчитывает, по оценке «Союза Автосервисов», более 500 операторов по всей территории РФ. Председатель правления «Союза Автосервисов» Александр Пахомов рассказал, что предприятия, специализирующиеся на восстановлении изношенных или поврежденных агрегатов, представляют собой что-то среднее между автосервисом и машиностроительным мини-заводом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восстановлению подлежит широкий круг агрегатов и узлов автомобиля. В последнее время он значительно увеличился за счет появления новых технологий, обеспечивающих надлежащее качество восстановленных деталей. Например, если еще 20 лет назад рулевые рейки считались абсолютно неремонтопригодными, то теперь это одна из наиболее востребованных позиций.

Кроме реек в топ-10 восстановления входят:

стартеры и генераторы,

насосы ГУР,

коробки передач,

двигатели,

компрессоры кондиционера,

турбины,

форсунки и системы подачи топлива (бензин и дизель)

амортизаторы и системы пневмоподвески

редукторы.

Для каждого типа агрегатов предусмотрена собственная технология восстановления. Общий принцип базируется на том, что восстановить можно фактически любую деталь, имеющую остаточный ресурс. В частности, корпус изнашивается значительно медленнее, чем основные рабочие элементы — трущиеся и вращающиеся части, которые быстро приходят в негодность и в процессе восстановления меняются. При этом корпусам возвращается былой лоск путем чистки и перекраски.

За счет замены быстро изнашиваемых компонентов продлевается срок службы агрегата в целом. Особенно хорошо этот алгоритм работает в отношении сложных узлов, которые выходят из строя, как правило, из-за поломки лишь каких-либо отдельных составных частей, — объяснил NEWS.ru гендиректор технического центра «Гидравлика» Юрий Валько.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Так, например, в насосах меняются качающие узлы, создающие давление. В рулевых рейках — уплотнения, подшипники, часто повреждённые коррозией, некоторые корпусные детали, валы, направляющие. В форсунках — уплотнительные кольца, игла, распылитель, клапанная группа, гайки, после чего они функционируют как новые и способны при бережной эксплуатации отходить весь положенный новой детали срок. В амортизаторах — клапаны, гидравлическая жидкость, элементы уплотнения, изношенные гильзы и поршни. Немного меняется конструкция, и амортизатор становится разборным.

Существуют технологии восстановления поверхностей. Одна из них — газодинамическое напыление.

Таким образом, по мнению экспертов, в разных товарных группах восстановлению подлежит от 80% до 90% агрегатов. Уровень восстановления ресурса — от 70% до 100% и нередко даже более. Например, Дмитрий Ладикайнен в своем Volvo шесть лет назад поменял рулевую рейку, прошедшую около 150 тыс. км. Пробег восстановленного агрегата составляет уже 200 тыс. км.

Разумеется, не все детали можно восстановить достаточно качественно. Сложно представить восстановление тормозных колодок, не сошьешь порвавшийся приводной ремень, в галогеновую лампу не вставишь новую нить накаливания и т. д. Нежелательно восстанавливать шаровые опоры и рулевые наконечники, потому что технология не позволяет полностью реализовать функционал узла. Дело в том, что в процессе восстановления шаровых шарниров в них выжигают полимерное седло шара. После чего проводят сверление и наполняют пустое пространство новым полимером, не формируя тепловых зазоров. Поэтому при локальном повышении температуры во время эксплуатации, из-за расширения полимера может произойти заклинивание.

Считаем выгоду

Но подавляющее большинство узлов все-таки подлежит беспроблемному восстановлению практически до исходных характеристик. При этом за счет сохранения многих дорогостоящих компонентов, еще не выработавших свой ресурс (корпус, конструкционные элементы и проч.) их стоимость в разы меньше стоимости новых деталей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Например, цена новой форсунки для дизельного Land Rover Discovery III (LA/L319) и RR Sport (LS/L320) начинается от 45 тыс. руб. Восстановленной — от 16 тыс. руб. Столько же будет стоить и восстановленная форсунка на Toyota Land Cruiser Prado J120. Новую дешевле 39 тыс. руб. не купить.

«Фордовские» форсунки на «первый» и «второй» Focus, а так же «четвертый» Mondeo и рестайлинговый С-MAX стоят и того дороже — минимум 48 тыс. руб., а восстановленные — от 12,5 тыс. руб.

В контексте рулевых реек экономия существеннее. За новую рулевую рейку на Renault Duster I поколения придется отдать минимум 72 тыс. руб. Восстановленная обойдется в 23 тыс. И до 5 тыс. руб. дешевле, если владелец автомобиля вернет свою старую деталь ребилдеру. С рейками для Audi A3 II поколения и соответственно Skoda Yeti I поколения, VW Golf IV и прочих соплатформенников ситуация еще интереснее. Новые рейки обходятся минимум в 148 тыс. руб., а восстановленные в 25 тыс. руб. с возвратом старой и 46 тыс. руб. без возврата.

На амортизаторах сильно сэкономить не получится, но их покупать восстановленными так же выгодно. Новый амортизатор для Kia Cerato (FL) стоит не дешевле 13 тыс. руб. Восстановленный — 8,5 тыс. руб. Впрочем, если мы говорим про демпфирующий узел, то гораздо большие выгоды сулит восстановленная пневмоподвеска. Так, восстановленная пневматическая стойка на VW Touareg (CR)/Audi Q7 (FR) продается по цене 25–35 тыс. руб. Новая — в 10 раз дороже! Ее стоимость начинается от 249 тыс. руб. Примерно такой же порядок цифр и для пневмостоек Mercedes-Benz W164: 15 тыс. руб. и 134 тыс. руб. А так же пневмостоек Hyundai Genesis (BH): 30 тыс. руб. и 263 тыс. руб.

Выгодно покупать восстановленные компрессоры кондиционера. Новый компрессор для BMW третьей серии (Е36) стоит 125 тыс. руб. Восстановленный — 26,7 тыс. руб. Для Hyundai Sonata (EF)/Santa Fe (SM) соответственно 100 тыс. руб. и 23 тыс. руб. Для Lexus RX (L10/15) — 98 тыс. руб. и 14,6 тыс. руб.

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press Компрессор кондиционера

Аналогичная картина абсолютно по всем остальным товарным группам восстановленных деталей. Экономия от 30–40% до 1000%. Причем все детали, как правило, есть в наличии (хранятся в обменном фонде ребилдеров) и могут быть доставлены чуть ли не в день заказа. Если же требуемая позиция отсутствует, компания очень быстро произведет восстановление имеющегося у автовладельца неисправного агрегата. Поэтому вопросов со сроками поставки, не в пример новых деталей, в принципе не возникает.

А если качество этого восстановления хозяина машины не устроит, он всегда может предъявить претензию и разрешить возникший спор в установленном законом порядке. Гарантийные разбирательства в данном сегменте обычно не вызывают проблем и проводятся довольно оперативно. Затягивать их ребилдерам совершенно невыгодно.

Совокупность всех этих аспектов — привлекательная стоимость, отсутствие заминок со сроками поставки, неукоснительное соблюдение гарантийных обязательств, высокое качество готовой продукции — позволяет сделать однозначный вывод: наиболее выгодная экономия на запчастях — это использование восстановленных деталей.