Автоэксперт рассказал, почему не надо покупать китайский премиум Автоэксперт Урюков считает ошибкой покупку китайского премиального авто

Покупать сейчас автомобили китайских марок, которые позиционируют себя как премиальные, — это ошибка, заявил NEWS.ru эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского политехнического университета Юрий Урюков. По его словам, цены на «китайский премиум» сильно падает и никто не может сказать, сколько такая машина будет стоить через несколько лет.

Статистика показывает, что наши покупатели на вторичном рынке не ценят премиальных китайцев и предпочитают более привычных и знакомых «немцев» или «японцев». В итоге цены на китайский премиум сильно падают, никто сейчас не скажет, сколько будет стоить такая машина через три года, — говорит автоэксперт.

Также он считает опасным покупать модные китайские электромобили. Он не исключает того, что через несколько лет их владельцы «прилично потеряют»

Есть большие вопросы к ликвидности электрокаров, не зря же, например компания Hertz от них избавляется. Покупая сейчас китайский электокар — а они стоят немало — нужно быть готовым к тому, что вы в итоге через несколько лет потеряете прилично, — предупреждает Урюков.

Ранее вице-президент Национального автосоюза Антон Шапарин рассказал, что россияне не готовы отказаться от автомобилей иностранных брендов, ушедших из РФ. Поэтому, по его словам, будет определенный приток автомобилей извне, через перегон б/у автомобилей из Европы, Китая, Южной Кореи, Японии и других стран.