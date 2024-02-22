Автоэксперт объяснил, почему западные модели авто из России не пропадут В Национальном автосоюзе спрогнозировали продолжение поставок машин с Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне не готовы отказаться от автомобилей иностранных брендов, ушедших из РФ, потому что таких машин уже много в эксплуатации, а также продолжается их приток в страну по «различным схемам». Об этом NEWS.ru рассказал вице-президент Национального автосоюза Антон Шапарин. По его словам, некоторые потребители не готовы по разным причинам покупать китайские модели.

Россияне не готовы отказаться полностью от машин западных брендов. Огромное количество этих машин уже эксплуатируется на наших дорогах. Будет определенный приток автомобилей извне, потому что расцвел бурным цветом перегон б/у автомобилей из Европы, Китая, Южной Кореи, Японии и других стран, — констатировал Шапарин.

По его мнению, такие автомобили чаще всего проходят в РФ «с занижением разного рода таможенных пошлин, с использованием различных схем по снижению таможенных платежей». Они, по словам Антона Шапарина, оказываются дороже, чем были, но, «тем не менее, имеют своих потребителей, которые не готовы покупать китайские машины».

Ранее председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач заявил NEWS.ru, что иранские автомобили, которые могут быть поставлены в РФ, не адаптированы для российского климата, а их качество не соответствует европейскому. По его словам, в Иране выпускают аналоги французских, южнокорейских и японских машин.