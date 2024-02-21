Эксперт оценил соответствие иранских автомобилей российскому климату Автоэксперт Храпач: иранские машины не адаптированы для климата России

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Иранские автомобили, которые могут быть поставлены в РФ, не адаптированы для российского климата, а их качество не соответствует европейскому, сообщил NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач. По его словам, в Иране выпускают аналоги французских, южнокорейских и японских машин.

Эти автомобили не адаптированы для эксплуатации в климатических условиях России, да и качество, дизайн и эргономика не всегда соответствуют потребительским ожиданиям россиян, привыкшим к европейскому, японскому и теперь уже китайскому автопрому, — заявил Храпач.

Он уточнил, что речь идет о продукции двух иранских компаний. Первая выпускает аналоги французских седанов Peugeot, а вторая — на модернизированной платформе автомобиля KIA Pride 1987 года и Toyota B (Toyota Corolla E160).

Ранее стало известно, что количество автомобилей, поставляемых в РФ по параллельному импорту, сокращается. По информации экспертов аналитического агентства «Автостат», в ноябре 2023 года на автомобили, поставленные по альтернативным каналам, пришлось только 8% общего количества проданных новых машин, хотя в октябре данный показатель составлял 11%.