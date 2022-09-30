Автоэксперт рассказал, как определить подходящее время для смены шин Автоэксперт Ломанов: шины можно менять, когда в дома дадут отопление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смена летней резины на зимнюю

Самым простым способом определить, когда можно менять автомобильную резину на зимнюю, является подача отопления в дома, рассказал автоэксперт Андрей Ломанов. В беседе со СМИ специалист также отметил, что на данный момент, когда температура опускается ночью до шести градусов, пока рано менять шины на шипованные, а владельцам машин с фрикционной резиной уже можно начать производить замену.

Если говорить о каких-то цифрах, нужно понимать, какие сейчас температурные перепады: если температура опускается ниже нуля, то стоит поменять резину, чтобы на дороге не оказаться в неловкой ситуации, — посоветовал Ломанов.

По словам автоэксперта, сейчас резина подорожала, также в дефиците колеса 19, 20, 21 диаметров, но в массовом сегменте цена сильно не поднялась. Он отметил, что стоит обратить внимание на шины китайского производства, которые отвечают по всем параметрам, их сейчас закупают большие сетевые компании.

В России ранее приостановили работу нескольких крупных заводов по производству автомобильных покрышек. В ожидании стабилизации рынка многие автомобилисты решаются приобрести подержанные шины, такой подход имеет право на существование, однако при покупке важно разбираться в маркировке резины, рассказал автоэксперт Виталий Архиреев.