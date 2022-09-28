Автоэксперт дал оценку иранским машинам и сравнил их с российскими Автоэксперт Кадаков об иранских машинах: «Китай 7-10 лет назад»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Будучи под санкциями США с 1979 года иранцы достигли определенных успехов на автомобильном рынке, Иран закрывает вторую десятку всех автопромов мира, но при всех достижениях общее качество машин довольно среднее, рассказал в беседе с NEWS.ru главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, два крупнейших иранских производителя имеют значительную долю государственного капитала — Iran Khodro и Saipa.

Iran Khodro – это машина получше, у них двигатели получше, а Saipa похуже. Iran Khodro Tara – это примерно Китай семи-десятилетней давности, а Saipa Shahin – Lada Granta с турбомотором и вариатором. Сами иранцы свои машины не очень жалуют и при первой возможности пытаются купить иномарки, а их просто так ввести в страну нельзя, — пояснил Кадаков.

Он выразил сомнение, что россияне будут покупать иранские автомобили, если они появятся на отечественном рынке, однако все зависит от цены.

Если Shahin продавать условно за миллион рублей по цене Granta, то у многих автомобилистов возникнет вопрос, а почему Granta столько стоит? Если Khodro Tara будет продаваться за 1,5 млн, то почему Vesta столько стоит или даже дороже? Многое решит цена, но для иранцев важно не столько продавать свои машины, они мечтают загрузить производство комплектующих, свои рабочие руки и выпускать у нас автомобили. Для них это более интересная история, — рассказал Кадаков.

Замглавы Минпромторга Альберт Каримов заявил, что иранские автомобильные компании проявляют интерес к российскому рынку. Минпромторг готов к сотрудничеству и по мере конкретизации предложений и идей будет их рассматривать.

Ранее автоэксперт Виталий Архиреев рассказал, что покупку зимней резины в этом году стоит перенести на более ранний срок. Это, по его словам, стоит сделать потому, что в этом году на рынке создаются риски из-за нестабильной внешнеполитической ситуации и проблем в экономике.