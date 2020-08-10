Земфира выступит на российском этапе «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/b3be0e7c-daff-11ea-bde8-fa163e074e61_660.jpg Земфира Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

АНО «Росгонки» (организация — промоутер Гран-при России) назвала имя артиста, который станет хедлайнером концерта, приуроченного к этапу «Формулы-1» в Сочи. 26 сентября в Олимпийском парке выступит Земфира, посещение концерта войдёт в стоимость билета на этап гонок.

Об этом сообщила пресс-служба промоутера. Гран-при России пройдёт с 24 по 27 сентября на Сочи Автодроме. В Олимпийском парке в этот же период состоятся заезды гоночной серии «Формула-2». Цены на билет для посещения гоночного уик-энда начинаются от 3490 рублей.

Земфира ранее не выступала на Гран-при «Формулы-1». В 2019 году в Сочи посетители этапа «королевских гонок» смогли послушать группы «Мумий Троль», «Ленинград», и «Би-2», также выступали Ленни Кравиц, Натали Имбрулья и Баста.

Как передавал NEWS.ru, победителем Гран-при 70-летия «Формулы-1» в Великобритании стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял 10-е место.