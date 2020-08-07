Россиянин Даниил Квят, пожалуй, один из немногих российских автогонщиков, которому удалось добиться более или менее успешного результата в «Формуле-1». NEWS.ru рассказывает, какой путь проделал гонщик, трижды поднимавшийся на подиум, перед своей сотой гонкой, которая пройдёт 9 августа.

Никому не известный российский гонщик сместил звезду-Феттеля

Ещё до начала карьеры в «Королевских гонках» Квят отметился удачными выступлениями в «Формуле БМВ», двухлитровой «Формуле-Рено» и Toyota Racing Series. Однако широкому кругу он стал известен в 2013 году, когда с первой попытки стал чемпионом GP3 Series. В той гонке россиянин показал не просто скорость, но и универсальность — он эффективно демонстрировал абсолютно разные техники вождения. Между прочим, Карлос Сайнс, который сейчас выступает за команду «Формулы-1» «Макларен», в тот же год тоже гонялся в GP3, однако по итогам стал десятым.

Чемпионство в GP3 позволило Квяту подняться поближе к «звёздам» и получить место в команде «Формулы-1» в 2014 году, миновав при этом «Формулу-2», через которую проходят большинство будущих пилотов F-1. Команда «Ред Булл», подписывая контракт с Квятом, совершила такой манёвр благодаря новому регламенту, который позволил перепрыгнуть из младшей серии во взрослую. И раз российский гонщик довольно быстр и способен мыслить стратегически, почему нельзя его посадить в «Торо Россо» (младшая команда концерна «Ред Булл») сразу же? И Квят, стоит отметить, смог оправдать ожидания — вспомнить хотя бы сейв в Монце (Гран-при Италии), когда ему пришлось «ловить» машину с отказавшими тормозами.

В конце 2014 года «Ред Буллу» нервы потрепал Себастьян Феттель, но, как оказалось позже, это сыграло на руку россиянину. Немецкий гонщик тихо подписал контракт с «Феррари», не оповестив руководство «красных быков», и лидером «конюшни» автоматически стал Даниэль Риккардо, а Квят был переведён в главную команду вторым пилотом, получив таким образом своё постоянное место. Правда, у него сразу начались проблемы: в первом Гран-при Австралии (2014, Мельбурн) не вышел на старт из-за технических трудностей, на третьем этапе (в Бахрейне) на его болиде отказал двигатель. Удивительно, но Квята это только подстегнуло, и уже в мае он стал четвёртым на Гран-при Монако, опередив своего напарника на финише. Затем он занял шестое место в Великобритании, а уже в июне он впервые оказался на пьедестале, финишировав вторым в Венгрии.

Худшее время в «Ред Булле»

Успех продолжал расти, и после летнего перерыва россиянин занял четвёртое место в Бельгии и обошёл Риккардо в общем зачёте. Тем не менее борьба за место под солнцем в команде продолжала накаляться, и австралиец делал всё для того, чтобы вернуть себе лавры. Риккардо сумел отыграться, но ненадолго, так как Квят быстро вернул то, что по праву заслужил благодаря двум успешным выступлениям в Сочи (пятое место) и Мехико (четвёртое). По итогам сезона-2015 Квят стал седьмым, а Риккардо расположился строчкой ниже.

Стоит отметить, что несколькими годами ранее «Ред Булл» была одной из сильнейших команд (четырёхкратный чемпион мира и Кубка Конструкторов), но затем начались вечные проблемы с двигателями «Рено», что отбросило команду на четвёртое место. До 2011 года лучшим результатом Red Bull в Монце было 3 место в квалификации (Марк Уэббер, 2008) и 4 место на финише (Себастьян Феттель, 2010)... И Квят попал в коллектив, пожалуй, в худшее время новейшей истории.

Самое обидное — проблемы с машиной и скандал с «Рено» отодвинул отличный дебют россиянина. Понятно, что Даниил Квят — это не Льюис Хэмилтон или Макс Ферстаппен, но надо быть честным: в 2015 году, когда у «Ред Булла» были гигантские проблемы, при равных условиях россиянин обошёл австралийца.

«Торо Россо» и приостановка карьеры

Новый сезон 2016 года начался с тех же нерешённых проблем: в Мельбурне Квят не смог вообще стартовать из-за технических проблем с болидом. Началом чемпионата для россиянина можно считать только гонку в Бахрейне, где он финишировал седьмым, но уже в Китае пилот во второй раз в карьере поднялся на пьедестал. Именно тогда Феттель прозвал его «торпедой», и прозвище прижилось.

На домашнем Гран-при в Сочи Квят стартовал восьмым и в попытке атаковать Феттеля дважды ударил его болид, что повлекло за собой другие столкновения. Россиян подвергся штрафу и был отправлен в «младшую» команду, заменив Макса Ферстаппена, который, в свою очередь, выиграл первую же гонку в составе «Ред Булл» — Гран-при Испании. С этого времени начинается наиболее сложный карьерный этап в жизни россиянина.

Очевидно, что опуститься на ступень ниже (в «Торо Россо») Даниилу было непросто, да и недоверие руководства сильно ударило по спортсмену. И пока Квят привыкал к новым/старым условиям, его напарник Карл Сайнс отрывался от него всё дальше. И чем больше российский автогонщик пытался отыграть очки, тем больше случалось ошибок. В 17 (!) этапах Квят проиграл Сайнсу 11 раз в квалификации и набрал совсем мало — всего 4 очка. У напарника, к слову, было 42.

В сезоне-2017 разрыв был уже не настолько огромен, но в Сингапуре Квят снова уступил Сайнсу, и счёт стал 8:6 совсем не в пользу россиянина. На старте Даниил сумел отыграть несколько позиций и даже вышел на 11-е место, но быстро «поскользнулся» на влажном асфальте, потерял управление и въехал в отбойник. Это была 14-я гонка сезона — Квят с четырьмя очками занимал 19-е место общего зачёта (у Сайнса — 48 и девятая строчка).

Это стало последней каплей для руководства, и в Малайзии в кокпите сидел уже Пьер Гасли. Да, в какой-то момент он вернулся за руль болида, но только благодаря двум причинам: Сайнс перешёл в «Рено», а у Гасли были обязательства в «Суперформуле». Всё это, конечно, не повлияло на исход — россиянин потерял основное место в команде, напарником Гасли стал двукратный чемпион по гонкам на выносливость Брендон Хартли. Квят ушёл за кулисы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Возвращение «Торпеды»

Из поля зрения Квят пропал вплоть до Гран-при России 2018 года (то есть прошло чуть больше года). Тогда «Торо Россо» объявила о возвращении гонщика. Хартли оправдать надежд не смог, других пилотов не было, так что приглашение Квята оказалось очень вовремя — гонщик чуть ли уже не собирался заканчивать с карьерой.

Перед стартом сезона-2019 прессинг был настолько велик, что на все вопросы Квят отвечал остро и резко: «Пусть за меня говорят результаты». И на удивление, спортивную форму пилот не растерял. Даже больше — он стал лидером команды. А в Германии вообще совершил сенсацию, прорвавшись на пьедестал. И это был первый подиум «Торо Россо» с 2008 году, когда в Монце победил Феттель. Всё это, конечно, заставило перестать сомневаться в силе спортсмена, несмотря на случавшиеся казусы. В конце сезона Квят заработал два штрафа подряд и чуть не подорвал авторитет. Тем не менее если оценивать год в целом, то его можно и нужно считать успешным — Квят снова стал прекрасной опорой для команды.

Сейчас за плечами у россиянина огромный опыт — 99 Гран-при (больше, чем у Виталия Петрова и Сергея Сироткина вместе взятых) и три подиума. И уже четыре года автогонщик является лучшим среди представителей России. Впереди, 9 августа, его ждёт юбилейная, сотая гонка на Гран-при 70-летия, которая пройдёт на британской трассе Сильверстоун. Выступит Квят в составе команды «Скудерия Альфа Таури», преобразованной из «Торо Россо», которая уже не является дочерней и юниорской командой для обкатки молодых пилотов, а стала сестринской командой «Ред Булл Рейсинг».

Семьдесят лет назад, в мае 1950-го, на Сильверстоуне родились гонки, которые мы сегодня знаем, как «Формулу-1», в нынешнем сезоне трасса впервые в истории принимала два Гран-при в одном сезоне (предыдущая гонка прошла 2 августа).

И было бы очень неплохо, чтобы двойное событие принесло Квяту новые рекорды. Случится ли? Посмотрим.