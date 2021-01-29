В ФРГ сняли фильм о Михаэле Шумахере с редкими кадрами из семейного архива

https://static.news.ru/photo/222727b6-630b-11eb-ba9d-fa163e074e61_660.jpg Михаэль Шумахер Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Немецкие режиссёры Михаэль Век и Ханс-Бруно Каммертонс сняли документальный фильм о семикратном чемпионе мира «Формулы-1» Михаэле Шумахере.

По данным портала PlanetF1, авторы ленты использовали редкие кадры из семейного архива гонщика, полученные от его родных. Фильм также включает в себя интервью с женой Красного Барона Коринной, сыном Миком, дочерью Джиной-Мари и отцом Рольфом.

Режиссёры говорят, что их работа осветит спортивную карьеру Шумахера и многие другие «аспекты непростого человека». Дата выхода фильма на экраны пока не определена в связи с вызванными пандемией COVID-19 сложностями.

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжёлую травму, упав во время катания на горных лыжах во французском Гренобле, и впал в кому. Летом 2014 года Коринна Шумахер заявила, что её муж вышел из комы и продолжит реабилитацию дома. С тех пор достоверных сведений о состоянии здоровья гонщика почти не поступало.

В декабре 2020 года сын Красного Барона Мик Шумахер стал чемпионом гоночной серии «Формула-2», передавал NEWS.ru.